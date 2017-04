Raub in Bonn-Tannenbusch

Unbekannte haben in Bonn-Tannenbusch einen Taxifahrer überfallen.

Bonn-Tannenbusch. In der Nacht zu Sonntag ist ein Taxifahrer in Bonn-Tannenbusch überfallen worden. Die drei bislang unbekannten Täter zwangen den Taxifahrer mit Waffengewalt, sein Portemonnaie herauszugeben. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

10.04.2017

Gegen halb drei nachts haben drei unbekannte Männer am Sonntag, 9. April, einen Taxifahrer in Bonn-Tannenbusch überfallen. Wie die Polizei meldete, haben die Männer das Taxi auf Höhe der SWB-Haltestelle in der Brühler Straße herangewunken, sind eingestiegen und haben den Fahrer aufgefordert, sie zur Berthold-Brecht-Gesamtschule zu bringen.

Von dort sollte der Taxifahrer weiter bis zum Wendebereich der Stolpstraße fahren. Dort angekommen, attackierte der hinter dem Fahrer sitzende Mann diesen und forderte die Herausgabe des Portemonnaies, während er ihn mit einer Waffe bedrohte. Anschließend flüchteten die Männer Richtung Schlesienstraße.

Der Taxifahrer konnte eine Beschreibung der drei Täter liefern. Einer der Täter ist dunkelhäutig und spricht akzentfreies Deutsch. Ein zweiter Täter ist hellhäutig, schlank, hat braune Haare und trug einen roten Pullover. Der dritte Mann ist dunkelhäutig und trug eine Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0228/150 entgegen.