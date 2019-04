Verkehr in Bonn

Bonn. Bei einem Verkehrsunfalls auf der Reuterstraße sind am Donnerstag drei Menschen leicht verletzt worden. Die Straße wurde zeitweise gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 25.04.2019

Am Donnerstagnachmittag hat es gegen 15.30 Uhr einen Unfall auf der Reuterstraße in Fahrtrichtung Bad Godesberg auf Höhe der Luisenstraße gegeben. Dabei wurden nach Angaben der Polizei drei Menschen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge waren zusammengestoßen. Ein drittes Auto legte eine Vollbremsung hin. Die Fahrerin dieses Pkw erlitt einen Schock. In Folge des Unfalls wurde der betroffene Straßenabschnitt auf der Reuterstraße zeitweise gesperrt. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr wurde umgeleitet.