Versuchter Straßenraub in Bonn

Bonn. Nach einem versuchten Straßenraub sucht die Polizei nach dem Verdächtigen. Er soll am Mittwochmorgen Stechbewegungen mit einer Schere in Richtung dreier Frauen gemacht haben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.06.2017

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem versuchten Straßenraub in der Weststadt: Am Mittwochmorgen war dort gegen 5.30 Uhr eine Gruppe von drei Frauen unterwegs, als sich ein noch unbekannter Mann auf einem Fahrrad näherte und die Frauen ansprach. Wie die Polizei mitteilte, forderte er Bargeld von ihnen.

Als sie seiner Forderung nicht nachkamen, zog der Mann schließlich eine Schere und machte, so die Polizei, "Stechbewegungen" in Richtung der Frauen. Anschließend trat der Mann eine der Frauen und flüchtete dann auf seinem weißen Fahrrad in Richtung der Straße "Am Dickobskreuz". Der Mann soll betrunken gewesen sein.

Da die Fahndung nach dem Mann bislang nicht zur Festnahme führte, hofft die Polizei auf Hinweise. Der Mann ist der Beschreibung zufolge etwa 25 Jahre alt, recht groß, hat eine schmale Statur und bis zum Kinn reichende schwarze lockige Haare. Er trug einen Vollbart und eine Brille. Zur Tatzeit war er unter Anderem mit einem weißen T-Shirt, auf dem rote Buchstaben gedruckt sind, sowie grünen Socken bekleidet. In einem seiner Socken steckte eine Flasche Bier.

Mögliche Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Aufenthaltsort des Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.