Bonn. Noch unbekannte Täter haben in Bonn-Röttgen Autos aufgebrochen und Festeinbauten sowie ein Portmonee gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.03.2018

In Bonn-Röttgen sind drei Autos aufgebrochen worden, die in den Straßen Merler Allee und Viliper Allee abgestellt waren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben noch unbekannte Täter aus den Fahrzeugen Festeinbauten und eine Geldbörse gestohlen. Die Taten sollen sich in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0228/150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.