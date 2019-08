Justus-von-Liebig-Straße gesperrt

Auf der Justus-von-Liebig-Straße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen.

Bonn. In Bonn-Dransdorf waren am Dienstagnachmittag drei Autos in einen Verkehrsunfall verwickelt. Eine beteiligte Person wurde leicht verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.08.2019

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 14.20 Uhr in Bonn-Dransdorf zu einem Unfall gekommen. Nach Angaben der Polizei sind auf der Justus-von-Liebig Straße in Höhe der Bergiusstraße drei Auto zusammengestoßen.

Das hintere Auto soll die beiden vorderen Autos zusammengeschoben haben. Bei der Kollision wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der Schaden soll sich auf 15.000 Euro belaufen. Die Justus-von-Liebig Straße war zwischen der Unfallstelle und der Bertha-Lungstras-Straße für eine Stunde gesperrt.