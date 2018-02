Eiskristalle sorgen für Lichtertanz

Bonn. Dieses beeindruckende Bild hat am Sonntagnachmittag Valens Mulindabigwi bei einem Spaziergang über das Meßdorfer Feld gemacht. Neben der untergehenden Sonne ist eine Nebensonne zu sehen, die zu den sogenannten Haloerscheinungen gehört.

Von Jürgen Pohlmann, 27.02.2018

Halo (Singular der Halo; Plural Halos oder Halonen) ist ein Sammelbegriff für Lichteffekte der atmosphärischen Optik, die durch Reflexion und Brechung von Licht an Eiskristallen entstehen. Sie sind Lichtflecke in einem Abstand von etwa 22 Grad links oder rechts, manchmal auch beidseitig, neben der Sonne zu sehen. Je nach Größe und Orientierung der Eiskristalle sowie dem Winkel, unter dem Licht auf die Kristalle trifft, entstehen an verschiedenen Stellen des Himmels teils weißliche, teils farbige Kreise, Bögen, Säulen oder Lichtflecken.

Der Beobachter hat dabei den Eindruck, es befinde sich neben der Sonne jeweils eine zweite, schwächere. Im Englischen werden sie als die Sonne begleitende Sun dogs (Sonnenhunde) bezeichnet. Nebensonnen gehören zu den häufigsten Haloerscheinungen. Obwohl Nebensonnen oft an Regenbögen erinnernde Färbungen aufweisen, dürfen sie nicht mit diesen verwechselt werden.

Nebensonnen erscheinen in Sonnennähe, Regenbögen erscheinen auf der der Sonne gegenüberliegenden Seite des Himmels. Ursache für die optischen Erscheinungen sind im Falle der Regenbögen Wassertropfen und im Falle der Nebensonnen Eiskristalle, die das Sonnenlicht brechen oder reflektieren.