Demokratie-Fest auf dem Marktplatz

BONN. Ein Grundpfeiler des Grundgesetzes ist die Pressefreiheit. Wie frei ist die Presse und was dürfen Journalisten in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung? Zu diesen Fragen bezog GA-Chefredakteur Helge Matthiesen Stellung.

Von Gabriele Immenkeppel, 19.05.2019

Artikel 5 des Grundgesetzes ist eine der tragenden Säulen der Demokratie. Darin wird nicht nur jedem Einzelnen das Recht der freien Meinungsäußerung zugesichert, sondern festgelegt sind ebenso die Pressefreiheit sowie die Freiheit der Berichterstattung ohne Zensur. Die Medienlandschaft hat sich allerdings seit der Verabschiedung des Grundgesetzes verändert. Neben den „klassischen“ Informationsquellen gewinnen die sozialen Medien immer stärker an Bedeutung. Was ist fake und was real? Die Verbreitung von Falschmeldungen, Hasskommentaren und menschenverachtenden Äußerungen ist kaum zu stoppen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger zu erkennen, welche Nachrichten seriös und belegbar sind und welche gezielt zur Meinungsmache verbreitet werden.

Aber woran lässt sich eine Falschmeldung enttarnen? „Eine seriöse Berichterstattung basiert nicht nur auf einer einzigen Quelle“, erklärte GA-Chefredakteur Helge Matthiesen bei einer Diskussionsrunde zum Thema Lügenpresse beim Demokratiefest auf dem Markplatz. Zwar müssten Journalisten in der Regel innerhalb weniger Stunden zu einem bestimmten Thema recherchieren, aber „wir sichern unsere Informationen immer durch eine zweite, manchmal auch eine dritte Quelle ab.“ Schließlich würden verschiedene Personen Ereignis mitunter vollkommen anders bewerten. „Wer einmal vor Gericht Zeugenaussagen verfolgt hat, der weiß, dass es unterschiedliche Schilderungen eines einzigen Sachverhaltes gibt.“ Trotz aller Sorgfaltspflicht müssten Journalisten jedoch schnell, tagesaktuell und dennoch auf der Grundlage gesicherter Informationen agieren. „Daher dürfen sie morgen klüger sein als heute. Es passiert durchaus, dass ich heute noch nicht so schlau wie morgen bin“, so Matthiesen.

Wichtig sei zudem die Qualität der Medien. Neben einer sauberen Trennung zwischen Berichterstattung und Meinungsäußerung hätten Journalisten vor allem die Aufgabe, gesicherte Informationen verständlich aufzubereiten. Außerdem dürfe nichts aus dem Zusammenhang gerissen werden. „Wir müssen täglich beleg- und überprüfbare Fakten liefern, damit sich der Bürger seine eigene Meinung bilden kann“, stellte er den Anspruch an Qualitätsjournalismus vor. Nur so hätten die Medien einen Mehrwert für den Nutzer.

Dennoch ist es nicht leicht, Falschmeldungen und Gerüchte gleich auf den ersten Blick zu enttarnen. „Der beste Weg ist, sich aus verschiedenen Medien zu informieren“, empfahl Matthiesen. Denn niemand habe den alleinigen Anspruch auf die einzige Wahrheit. „Jeder blickt aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf ein Ereignis. Man muss als Nutzer vor allem kritisch bleiben.“

Nicht aus jedem Hinweis wird am Ende ein Artikel. „Es kommt immer wieder vor, dass man lange recherchiert und am Ende feststellt, dass es sich doch nur um ein Gerücht handelt. Viele Recherchen führen eben ins Leere“, erklärte er Chefredakteur.