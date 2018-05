Bonn. Besondere Ehre für Professor Wolfgang Holzgreve: Der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Bonn (UKB), wurde von Bundespräsident mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Von General-Anzeiger Bonn, 13.05.2018

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, Isabel Pfeiffer-Poensgen, überreichte Holzgreve nun den Orden anlässlich ihres Besuchs der Uniklinikum auf dem Venusberg.

Dabei hob die Ministerin besonders Holzgreves internationales Engagement hervor, wie seine jeweils sechsjährige Tätigkeit als Vorstandsmitglied und erfolgreicher Schatzmeister der Internationalen Organisationen für Frauengesundheit EBCOG und FIGO, die Holzgreve auch bei UN und WHO, wie bei deren General Assembly vertritt. Eins der Ziele ist beispielsweise die Senkung der Müttersterblichkeit in den benachteiligten Ländern. „Der langfristige und ausdauernde Einsatz Professor Holzgreves für Frauen in benachteiligten Ländern trägt zu einer verbesserten Gesundheitsversorgung bei und ist damit auch ein Engagement für die Gesellschaft insgesamt“, so Isabel Pfeiffer-Poensgen in ihrer Rede.

Professor Wolfgang Holzgreve, der auch Vorstandsvorsitzender der Stiftung Behindertes Kind, Vize-Vorsitzender der Stiftung Frauengesundheit und Vorstandsmitglied der in Eritrea tätigen Archemed-Kinder in Not ist, erklärte in seiner Dankesrede: „Medizin kann heute nicht mehr erfolgreich alleine innerhalb von Landesgrenzen stattfinden, sondern muss die globalen Herausforderungen annehmen.“

Aus diesem Grund hatte Holzgreve sich für einen Weiterbildungsstudiengang Global Health eingesetzt, der in seinem ersten Jahr bereits Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus sechs Ländern aufnehmen konnte.