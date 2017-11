Weihnachten und Tradition

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Weihnachtslieder sollten Sie mitsingen können 2. O du fröhliche 3. Stille Nacht, heilige Nacht 4. Morgen kommt der Weihnachtsmann 5. Schneeflöckchen, Weißröckchen 6. Kling, Glöckchen, klingelingeling 7. Fröhliche Weihnacht überall 8. Es ist ein Ros entsprungen 9. Alle Jahre wieder 10. Ihr Kinderlein kommet 11. Last Christmas

Bonn. Der Countdown bis Weihnachten läuft. Noch ein paar Wochen sind übrig, um die gängigsten, schönsten oder ältesten Weihnachtslieder auswendig zu lernen. Wir präsentieren hier eine kleine Auswahl an Klassikern.

Die Familie sitzt zusammen neben dem bunt geschmückten und überladenen Tannenbaum. Die Wohnung liebevoll und leicht kitschig dekoriert, aus der Küche strömt der leckere Geruch des Festmahls. So oder so ähnlich sieht seit Jahren das Idealbild vom Heiligabend aus.

Früher gehörte es dazu, dass die Familienmitglieder gemeinsam das ein oder andere Lied anstimmten und vielerorts wird diese Tradition auch weiterhin praktiziert. Doch was sind die echten Klassiker, bei welchen Liedern lohnt es sich, textsicher zu sein?

Oh Tannenbaum

Die erste Strophe ist vermutlich den meisten geläufig, doch auch die zwei anderen Strophen lassen sich schnell einprägen.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu sind deine Blätter!

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

wie treu sind deine Blätter!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen.

Wie oft hat nicht zur Weihnachstzeit

ein Baum von Dir mich hoch erfreut!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren:

Die Hoffnung und Beständigkeit

gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren.