GA gelistet

Bonn/Region. Tatooliebhaber wissen: Zu dem perfekten Tattoo gehört mehr als nur ein schönes Motiv. Genauso wichtig ist die frage nach einem Tätowierer des Vertrauens. Der GA listet Studios in Bonn und der Region auf.

Von Tabea Richter, 25.01.2018

Ein guter Künstler, intensive Beratung, Hilfestellung bei der Motiventwicklung und ein schönes Studio. All diese Faktoren spielen eine Rolle für die Wahl eines Tattoostudios. Der Besuch beim Tätowierer sollte immer mit einem strahlenden Gesicht enden, denn im Idealfall ist ein Tattoo eine "zeitlose Erinnerung der Persönlichkeit", wie die Bonner Tätowiererin Mia Walter sagt.

Wir geben einen Überblick, welche Tattoo-Künstler in Bonn und der Region aktiv sind.

1 Cross My Heart

Vorlagenordner und Flash-Mappen wird man in dem Tattoostudio von Beppo und David nicht finden. Sie kreieren viel lieber neue Entwürfe aus den Ideen der Kunden und kombinieren deren Wünsche mit ihren Kenntnissen. Fachliches Wissen und Kreativität sind den beiden wichtig. Beppo absolvierte nach seinem Studium der Malerei und Gestaltung in Italien eine Ausbildung zum Theatermaler an der Oper in Bonn. David landete ebenfalls beim Bonner Theater und absolvierte dort eine Ausbildung zum Theaterplastiker und Maler.

Adresse: Paulstraße 28, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Tätowierzeiten: Mo-Fr: 11-18 Uhr, Sa: 12-16 Uhr; Sprechzeiten: Mo-Fr: 15-18 Uhr

Kontakt: 0228-36032207; info@crossmyheart.de; www.crossmyheart.de

Foto: Cross My Heart Entwickelt, vorbereitet und gestochen bei Beppo und David.

2 Tintenstich Bonn

Das Studio in der Bonner Altstadt wurde 1996 gegründet und ist somit eines der ältesten Tätowierfachgeschäfte in Bonn. Ziel der dort tätigen Tätowierer ist es, jeden Motivwunsch einzigartig umzusetzen, denn jedes Tattoo soll ein Unikat werden. Um allen Wünschen gerecht zu werden, decken sie jeden Stil ab, von Old School über Neotraditional, Fotorealismus, Dotwork, Blackwork, Mandala, Tribal und Japanese. Für ein optimales Ergebnis wird viel Wert auf die Vor- und Nachbesprechung gelegt und der Nachstich innerhalb des ersten Jahres ist kostenlos.

Adresse: Breite Straße 23, Bonn

Öffnungszeiten: Beratung und Terminvereinbarung: Di - Sa: 16 bis 19 Uhr, tätowiert wird ab 12 Uhr

Kontakt: 0228-9652784; tintenstichbonn@gmx.de; www.tintenstich.de

Foto: Tintenstich Die Tattoos von Tintenstich in Bonn.

3 Needful Inc

Die Tätowiererin Mia Walter steckt ebenfalls Leidenschaft in ihren Beruf. Nach ihrem Grafik-Design-Studium lernte sie die Grundlagen bei dem Tätowierer Uwe von Silent-Scream in Hillscheid und eröffnete vor mehr als 10 Jahren ihr eigenes Studio in Bonn-Beuel. Sie verspricht ihren Kunden, bei jeglichen Motivwünschen zu helfen, egal ob quietschig, düster, bunt oder süß. Die einzige Stilrichtung, bei der sie sich lieber zurückzieht, ist klassisches Oldschool.

Adresse: Königswinterer Str. 3, 53227 Bonn

Öffnungszeiten: Mo -Di: 13.30-18 Uhr, Mittwoch geschlossen, Do-Fr: 13.30-18 Uhr, Sa. 12-17 Uhr

Kontakt: 0163-4545621; info@needful-ink.de; www.needful-ink.de

Foto: Max Malsch Das Riesenrad, die Adelheidiskapelle und das Brünnchen („Pützchen“) auf der Schulter von Birgit Volberg wurde von Mia Walter kreiert und gestochen.

4 SkinFactory

Egal ob das Motiv bereits klar feststeht oder ob Kunden noch keine genaue Vorstellung haben, die Tätowierer in der SkinFactory erfüllen jeden Wunsch. Sie versprechen, eigene Vorschläge und Ideen direkt umzusetzen, bieten aber auch umfangreiche und fachkundige Beratung bei der Motivauswahl. Bei dem gesamten Tätowiervorgang und auch beim Piercen wird Hygiene in der SkinFactory groß geschrieben und es werden nur Einwegmaterialien verwendet.

Adresse: Obere Wilhelmstrasse 2, 53225 Bonn-Beuel

Öffnungszeiten: Mo-Do: 13-20 Uhr, Freitags: 13-18 Uhr, Samstags nach Vereinbarung

Kontakt: 0228-696636; skinfactory@freenet.de; www.skinfactory.net

Foto: Barbara Frommann Die Tätowiererin Sara Klemp bei der Arbeit im Studio.

5 Marc & Friends Tattoo Piercing Streetwear

In dem Laden an der Dottendorfer Straße werden neben Tattoo- und Piercingarbeiten auch Streetwearartikel verkauft. Das Angebot ist breit gefächert, es gibt Artikel mit dem Logo des Shops als eigene Marke und verschiedene Biker- und Szeneartikel von Marken wie Jack Daniels oder Billy Eight. Doch das Tätowieren steht für Dirk und Mark eindeutig im Vordergrund. Dirk widmet sich ausschließlich der intensiven Besprechung und Vorbereitung, während Marc jedes selbst entwickelte Tattoo in die Tat umsetzt. Was für einige darüber hinaus von Interesse sein könnte: Marc und Dirk bilden auch Piercer aus.

Adresse: Dottendorfer Straße 34, 53129 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 13-20 Uhr, Sa: 11-18 Uhr

Kontakt: 0228-36029242; tattoo@marc-friends.de; www.marc-friends.de

Foto: Marc & Friends Tattoo Piercing Streetwear Tätowierer Marc bei der Arbeit im Studio "Marc and Friends".

6 aufewig Tattooatelier

Sie zeichnete schon als kleines Kind, bekam mit 16 Jahren ihr erstes Tattoo und verwirklichte ihren Traum von einem eigenen kleinen Tattoostudio. Die 23-jährige Emilie, auch bekannt als "aufewig", verwirklichte mit ihrem Studio den Wunsch Kunst und Menschen zu verbinden. Mit ihrem künstlerischen Talent versucht sie jedes Tattoo so individuell wie möglich zu gestalten. Sie selbst ist ein großer Fan von simplen und einfach gehaltenen Motiven, würde ihre Arbeit aber keiner eindeutigen Richtung zuordnen.

Adresse: Kölnstraße 95, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Das kleine Atelier ist für alle Interessenten ohne Termin geschlossen, Termine gibt es unter www.facebook.com/aufewig.tattoo

Kontakt: 01577-1234567; www.aufewig-tattoo.de

Foto: aufewig Tattooatelier Eines der Lieblingsmotive der Künstlerin "aufewig".

7 Le Gant de Velours Tattoo-Atelier

Ihre Inspirationsquelle für die einzelnen Motive sind vor allem Formen, die in der Natur vorkommen, mythologische und spirituelle Symbole der Menschheit sowie traditionelle amerikanische Tattoos. Aufgrund dieser Ideen versucht die Künstlerin Vergangenes wieder aufleben zu lassen, mit Tätowierungen den Körper zu verfeinern und wichtige Momente im Leben festzuhalten. Neben den Tattoos und der dazugehörigen Beratung, bietet die Inhaberin des Studios auch permanentes Make-Up und kosmetische Mikropigmentierung.

Adresse: Mainzer Str. 138, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 11.30-18 Uhr, Samstags nach Vereinbarung

Kontakt: 0228-37739430; xxena@LeGantDeVelours.tattoo; www.legantdevelours.tattoo

Foto: Le Gant de Velours Tattoo-Atelier Das fertige Ergebnis eines Tattoomotivs im Studio der Künstlerin Xxena Yorgensdóttir.

7 Devapara-Yuga

In dem Tattoostudio von Marc und Chris kann man sich seit 1997 nicht nur tätowieren, sondern auch piercen lassen. Den verschiedenen Wünschen und Kunststilen sind dabei keine Grenzen gesetzt. Marco und Chris versuchen jeden Wunsch durch Besprechungen, Vorzeichnungen und Vorbereitungen umzusetzen. Man sollte sich allerdings früh genug in ihrem Studio blicken lassen, da man in der Regel mit drei Monaten Wartezeit rechnen muss.

Adresse: Sterntornbrücke 15, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Di-Fr: 11-18 Uhr, Sa: 11-16 Uhr, Montags nur Tattoo-Termine, aber kein Piercing

Kontakt: 0228-7667815;devapara-yuga@gmx.de; www.bonntattoo.de

Foto: Devapara-Yuga Tattooarbeiten im Studio Devapara-Yuga.

9 Jr Arts

Alle Tattoobegeisterten, die einen scharz-weißen Schriftzug auf ihrer Haut verewigen möchten, sind bei Victor Jr. Guiriba an der richtigen Adresse. Der gebürtige Phillippine hat sich mit seinen Tätowierarbeiten auf Black N Grey und Lettering spezialisiert. Zu den Beratungsstunden am Dienstag können Interessenten ihre Ideen einfach mitbringen, ohne vorherige Terminabsprache. Je nach Motivwunsch, wird die Idee entweder direkt übernommen oder gemeinsam mit dem Profi entwickelt.

Adresse: Siemensstr. 14, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Beratung und Terminvergabe Di 15-18 Uhr ohne Voranmeldung

Kontakt: 0176-35530385; info@jr-arts.com; www.jr-arts.eu

Foto: Jr Arts Eine Black N Grey Tätowierung mit Schriftzug — Victors Fachgebiet.

10 Gentleman Jacks Gang Tattoo Studio

Jacek "Jack" Roslon hat seine künstlerische Leidenschaft zum Beruf gemacht und tätowiert schon seit 16 Jahren. Er selbst ist ein großer Fan von Tattoos und nennt dafür einen ganz simplen Grund: "Tätowierungen erzählen Geschichten, stellen besondere Erinnerungen dar, definierten Lebensstile und gelten als exklusiver Körperschmuck". Am liebsten beschäftigt sich "Jack" mit aufwendigen Projekten im Stil Realistic, und Stilen wie Maori, Trash-Style und viele weiteren.

Adresse: Endenicher Straße 266, 53121 Bonn

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-17 Uhr, Samstags und Sonntags geschlossen

Kontakt: 0152-03432056; kontakt@jacksgang.de; www.jacksgang.de

Bonn-Tattoos, die an die Heimatstadt erinnern Foto: privat Bonn-Tattoo mit Goldbärchen Carina Vogt wohnt zwar mittlerweile in der Schweiz, aber durch ihr Tattoo trägt sie ihre Heimatstadt immer bei sich.

Foto: privat Bonn-Tattoo mit dem Löwen des Wappens Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass nur der Löwe mit der Stadt Bonn in Verbindung steht. Aber Sarah Pool hat sich mehr dabei gedacht. Sie erklärt, dass eigentlich das gesamte Tattoo für Bonn steht, denn viele Elemente verbindet sie auch mit ihrer dort wohnhaften Familie.

Foto: privat Tattoo mit riesiger Deutschlandflagge Diese Heimat-Tattoo ist sehr deutlich. Es wurde aus Liebe zu Deutschland und Oberkassel gestochen.

Foto: privat Bonn-Tattoo wird bald noch erweitert Dieses Tattoo wird Werner Fuchs sein Leben lang daran erinnern, wie stolz er ist als Feuerwehrmann auf seine Stadt aufpassen zu dürfen. Ein weiteres Tattoo mit dem Heiligen Florian und der Bonner Skyline ist bereits in Planung.

Foto: Max Malsch Mia Walter von Needful Inc. hat dieses Tattoo kreiert und gestochen Das Riesenrad, die Adelheidiskapelle und das Brünnchen („Pützchen“) zieren die linke Schulter von Birgit Volberg.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Studios in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Studio in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga-bonn.de.