GA gelistet

Bonn/Region. Die Temperaturen sind konstant sommerlich und die Sehnsucht nach Strand und Meer wächst. Diese Strandbars in Bonn und der Region lassen Urlaubsstimmung aufkommen.

Von Nathalie Dreschke und Judith Nikula, 02.08.2018

Die Sommerferien sind in vollem Gange und das Wetter zeigt sich seit Wochen von seiner schönsten Seite. Die Sehnsucht nach Urlaub wächst, doch es ist nicht zwingend nötig dafür ins Flugzeug zu steigen. Ein kleine Portion Sand und Erholung gibt es an diesen Strandbars in Bonn und der Region.

1 Strandbar Bonn

Direkt am Rhein in Oberkassel liegt die Strandbar Bonn. Bei schönem Wetter lässt sich dort auf Liegestühlen gemütlich ein Kaffee oder ein Cocktail schlürfen. Mit nackten Füßen im Sand kann der Alltagsstress schnell vergessen werden. Wer dabei Lust auf Tanzen bekommt, kommt bei den Veranstaltungen "Strandliebe" auf seine Kosten. Verschiedene DJ's sorgen für ausgelassene Stimmung.

Adresse: Karl-Duwe-Straße, 53227 Bonn

Kontakt: Tel.: 02241 2502696, kontakt@elfbisfuenf.de

Öffnungzeiten: bei schönem Wetter täglich von 14 bis 22 Uhr

Foto: Thomas Kölsch Die Strandbar in Oberkassel.

2 Sonnendeck am Bleibtreusee

Wasserski, Stand Up Paddling, kalte Getränke und Snacks. Der Bleibtreusee in Brühl bietet viele Aktivitäten, an Land und zu Wasser. An dem Badesee gibt es neben der Strandbar Sonnendeck sowohl eine Liegewiese als auch eine große Sandfläche, die zum entspannen einlädt. Neben den angebotenen Wassersportarten steht den sportlichen Besuchern auch ein Beachvolleyballfeld zur Verfügung.

Adresse: Bleibtreuseeweg 1, 50354 Hürth

Kontakt: info@sonnendeck-strandbar.de, Tel.: 02232-969942

Öffnungszeiten: an Wochenenden und bei schönem Wetter

3 OMS Beachclub

6000 Tonnen weißer Quarzsand auf 3000 Quadratmeter versprechen "Ibizafeeling vor der Haustür" im OMS Beachclub. Der Club ist in das 50.000 Quadratmeter große Strandbad am Otto-Maigler-See in Köln Hürth. Pagodenzelte, die die gesamte Lounge überdecken, Palmen, Liegestühle, Sofas, und Himmelbetten sorgen für Entspannung. An Wochenenden legen auch hier verschiedene DJ's auf.

Adresse: Schnellermaarstraße Ecke "Zur Gotteshülfe", 50354 Hürth

Kontakt: Tel.:02233-35248

Öffnungszeiten: in der Badesaison täglich, genaue Öffnungszeiten hängen von Wetterverhältnissen und Besucherandrang ab. Die tagesaktuellen Öffnungszeiten befinden sich auf der Homepage.

Foto: Paul Zinken Liegestühle, Palmen und Sandstrand.

4 Sonnenschein Etage

Strandfeeling mit Ausblick auf den Kölner Dom ist seit August in der höchsten Beachbar Kölns, der Sonnenscheinetage, möglich. Auf zwei Etagen stehen unter Palmen und Sonnenschirmen diverse Sonnenliegen und Strandkörbe. Das Motto der Sonnenscheinetage lautet: Den Dom zum Greifen nahe, rauffahren und runterkommen...

Adresse: An St. Agatha 19 – 25, 50667 Köln, Kaufhof Parkhaus P2, 14. Etage (linker Fahrstuhl)

Kontakt: info@sonnenscheinetage.de, Tel.: 0176 98353827

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 15 Uhr bis Mitternacht, samstags: 12 Uhr bis Mitternacht, sonntags & feiertags: 13 Uhr bis Mitternacht

5 Poller Strandbar

In Köln-Poll befindet sich das Strandparadies und die Poller Strandbar. Für die sportlichen Besucher steht ein Beachvolleyballfeld und eine Socceranlage bereit. Diejenigen, die Entspannung suchen kommen auf Himmelbetten, Strandkörben und Liegestühlen auf ihre Kosten.

Adresse: Alfred-Schütte-Allee 34, 51105 Köln

Kontakt: Tel.: 0157 85598857, kontakt@poller-strandbar.de

Öffnungszeiten: bei schönem Wetter meist ab 12 Uhr geöffnet