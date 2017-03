Sprengung des Bonn-Centers

Bonn. Die letzten Vorbereitungen laufen: Am 19. März wird das Bonn-Center gesprengt. Dazu werden auch zwei Sperrzonen eingerichtet. Das müssen Sie zur Sprengung wissen.

06.03.2017

Am 19. März ist es soweit: Nach monatelangen Abbrucharbeiten wird das Bonn-Center gesprengt. Auf dem gut 16.000 Quadratmeter großen Areal plant der Kölner Eigentümer Art-Invest Real Estate einen großen Bürokomplex mit mehr als 60.000 Quadratmetern Nutzfläche.

Für die Anwohner und Bonner gibt es für den Sonntag einiges zu beachten. Insgesamt zwei Sperrzonen werden ab 8 Uhr morgens, also drei Stunden vor der Sprengung, eingerichtet. Wie die Stadt Bonn mitteilt, wird es einen Gefahrenbereich mit einem Radius von 100 Metern geben, in dem sich während der Sprengung niemand aufhalten darf - auch nicht in Häusern. Das Betreten dieser Sperrzone und jeglicher Aufenthalt darin ist ab 8 Uhr bis zum Abschluss der Sprengung verboten.

Zudem gilt als Gefahrenbereich ein 200-Meter-Radius, in dem ein Aufenthalt nur in Gebäuden bei geschlossenen Fenstern möglich ist. Der Grund für die zweite Sperrzone: Eine Gefährdung durch Streuflug, durch Staubabwicklung und auch durch Splitter oder Querschläger der Sprengung könne nicht ausgeschlossen werden.

Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.



Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

Foto: Benjamin Westhoff Abriss-Arbeiten des Bonn-Centers.

1 Welcher Bereich ist genau betroffen?

In dem betroffenen Zeitraum in der Sperrzone 1 müssen nicht nur die Fenster geschlossen bleiben, sondern auch Klimaanlagen und Rollläden abgestellt beziehungsweise geschlossen werden.

Betroffen von dieser Regelung (Sperrzone 1) sind folgende Grundstücke und Gebäude:

Straßburger Weg, Hausnummern 23 und 24

Straßburger Weg, Garagenanlage zwischen Hausnummer 16 und 24

Eduard-Pflüger-Straße, Hausnummern 39, 41, 42, 44 und 46

Kleingartengelände Im Schittforst (Teilfläche)

In der Sperrzone 2 mit einem Radius bis zu 200 Metern dürfen sich ab 8 Uhr ebenfalls keine Personen mehr draußen aufhalten. Das Verbot schließt auch Balkone, Dachterrassen, Garagen, Gartenlauben, Gartenhütten und sonstige Außenanlagen ein. Die Anwohner können zwar in ihren Gebäuden bleiben, allerdings nicht in den Räumen, die der Sprengstelle zugewandt sind, so die Stadt. In Notfällen können Betroffene Kontakt mit dem Ordnungsdienst der Stadt unter der Telefonnummer 0228 - 77 33 33 oder auch mit der Polizei oder der Feuerwehr aufnehmen.

Betroffen von dieser Regelung (Sperrzone 2) sind folgende Grundstücke und Gebäude:

Straßburger Weg, Hausnummern 25, 26 und 27

Pflüger-Straße, Hausnummern 48, 50, 52 und 54

Eduard-Pflüger-Straße, Hausnummern 43, 45, 47 und 49

Coburger Straße, Hausnummern 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 und 18

Coburger Straße, Hausnummern 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,23, 25 und 27

Willy-Brandt-Allee, Hausnummern 4, 6, 8, 10 und 12

Reuterstraße, Hausnummern 231, 233, 235, 237, 239 und 241

Buschstraße, Hausnummern 67, 69, 71, 79, 81, 83, und 85

Buschstraße, Hausnummern 62, 64 und 66

Adenauerallee, Hausnummern 180, 182, 208, 210, 212 und 214

Adenauerallee, Grundstück zwischen Hausnummer 182 und 208

Bundeskanzlerplatz, Hausnummer 1

Lahnweg, Hausnummern 5, 7, 9 und 11

Kleingartengelände im Schittforst, Am Bonner Weg

Albert-Fischer-Straße, Hausnummern 1, 3, 5, 7, 9 und 11

Gerhard-Samuel-Straße, Hausnummern 1 und 3

Gerhard-Samuel-Straße, Hausnummern 2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14

Auch hier gilt: Fenster müssen wegen eventueller Staubentwicklung geschlossen bleiben und Klimaanlagen abgestellt werden. Auch Rolläden müssen auf der der Sprengseite zugewandten Seite geschlossen werden.

2 Wann werden die Sperrzonen aufgehoben?

Eine genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Die Einsatzkräfte an den Absperrungen sowie die Einsatzleitung werden den Abschluss der Sprengung und die Aufhebung der Sperrzonen dann aber entsprechend bekanntgeben.

3 Weitere Einschränkungen

Nicht nur Gebäude und Häuser sind von der Sprengung betroffen. Straßen im Gefahrenbereich (auch die B 9) und die Bahnstrecke werden während der Sprengung für den Verkehr gesperrt. Das genaue Zeitfenster soll zusammen mit der Polizei noch festgelegt werden.

4 Wo kann die Sprengung beobachtet werden?

Für Zuschauer soll es eigene Bereiche geben. Details folgen laut Stadt noch. Schon jetzt wird gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, da rund ums Bonn-Center nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen.

5 Was passiert nach der Sprengung?

Im Vergleich zu einem schrittweisen Rückbau hat die kontrollierte Sprengung keinen Zeit- und Kostenvorteil. Die Schuttbeseitigung dauert rund drei bis vier Monate. Baubeginn des Bürokomplexes ist wohl Anfang 2018. Es entsteht wieder ein Hochhaus, zu dem kleinere Riegel gehören. Das neue Stadtquartier soll im Jahr 2020 fertiggestellt werden und umfasst rund 70.000 Quadratmeter Nutzfläche. Wie hoch das Gebäude wird, ist noch unklar. So können es nach Aussage des Investors zwischen 60 und 101,5 Meter werden. (ga)