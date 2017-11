Bonner Weihnachtsmarkt 2017

An elf Ständen auf dem Bonner Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr Glühwein verkauft.

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Stände verkaufen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt 2. Friedensplatz und Bottlerplatz

Bonn. Glühwein ist vom Weihnachtsmarkt nicht wegzudenken: Von diesem Freitag an verkaufen elf Stände das traditionelle Heißgetränk auf dem Bonner Weihnachtsmarkt. Wir geben einen Überblick über Standorte und Angebote.

Von Alexandra Mölleken, Elena Sebening, 24.11.2017

Der Bonner Weihnachtsmarkt öffnet an diesem Freitag, 24. November, seine Buden. Auch wenn die offizielle Eröffnung erst um 17 Uhr stattfindet, bereits ab 11 Uhr können sich Besucher einen ersten Eindruck an den Ständen verschaffen. Nicht vergessen: An Totensonntag, 26. November, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen. Danach aber kann bis zum 23. Dezember nach Lust und Laune gebummelt, geshoppt, gegessen und getrunken werden.

Und gerade da das Wetter ungemütlich werden soll, was könnte sich zum Aufwärmen besser anbieten, als einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken. Wir haben aufgelistet, an welchen Ständen das in diesem Jahr möglich ist.

1 "Weihnachtspyramide"

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein weiß und rot, Kirschglühwein, Kinderglühwein, Schneeflöckchen (weißer Apfelglühwein mit Amaretto und Sahne)

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

2 Glühwein-Stand Otto Barth

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein weiß und rot, Kirsch-Glühwein, Heidelbeer-Glühwein, Apfel-Glühwein, Apfel-Glühwein mit Amaretto, Bio-Glühwein, Dornfelder-Winzerglühwein, Orange-Ingwer-Glühwein, Erdbeer-Glühwein, Kinderpunsch, Gummibärchenpunsch, Eierpunsch, Schwarzwaldpunsch, Apfel-Amarettopunsch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

3 Ausschank Günther Barth

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein weiß und rot, Kirsch-Glühwein, Heidelbeer-Glühwein, Apfel-Glühwein, Apfel-Glühwein mit Amaretto, Bio-Glühwein, Dornfelder-Winzerglühwein, Orange-Ingwer Glühwein, Erdbeer-Glühwein, Kinderpunsch, Gummibärchenpunsch, Eierpunsch, Schwarzwaldpunsch, Apfel-Amarettopunsch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

4 "Feuerzangenbowle"

Standort: Münsterplatz

Angebote: Feuerzangenbowle, weißer und roter Glühwein, Kinderpunsch, Eierpunsch, Apfelpunsch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

5 Weihnachtspyramide am Münsterplatz

Standort: Münsterplatz

Angebote: Traditioneller Eierpunsch, Apfel-Amaretto-Punsch, viele Glühweinspezialitäten- und Kreationen, Kinderpunsch

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

6 Ausschank Kurt Mark

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein, Glühkirsch, Kinderglühwein

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

7 "Bonner Hüttenzauber"

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein weiß und rot, Kirschglühwein, Kinderglühwein, weißer Apfel-Zimt-Glühwein

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

8 "Almhütte"

Standort: Münsterplatz

Angebote: Glühwein weiß und rot, Kirschglühwein, Kinderglühwein

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr

9 Ausschank am "Midi"

Standort: Münsterplatz

Angebote: Verschiedene Glühweinsorten und weiterer Ausschank

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21.30 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 22.30 Uhr