GA gelistet

BONN. Sie sind auf der Suche nach einem passenden Geschenk mit Bonn-Bezug? Wir stellen einige Produkte aus der Bundesstadt vor und zeigen, wo Sie sie erhalten.

Man kennt es: Ein Familienmitglied, Freund oder auch Arbeitskollege verlässt die Bundesstadt. Auf der Suche nach einem Abschiedsgeschenk kommen nicht wenige auf die Idee, einen Korb zusammenzustellen, mit Dingen, die aus Bonn kommen oder typisch sind für die Stadt. Im Folgenden listen wir einige Empfehlungen für Geschenke auf, die sich auch für andere Anlässe eignen.

1 Haribo

Auch wenn Haribo seit diesem Jahr in der Grafschaft zu Hause ist, bliebt der Süßwarenriese fest mit Bonn verbunden - nicht nur, weil das "bo" in Haribo für Bonn steht. Eine Tüte Goldbären, Colorado oder auch TropiFrutti gehört also definitiv in den Korb. Wer es noch etwas bönnscher haben möchte, der kann zu den Lakritzstangen mit dem passenden Namen "Bonner Gold" greifen. Erhältlich sind sie unter anderem im Haribo-Shop in der Bonner Innenstadt.

Adresse: Am Neutor 3, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr

2 Bönnsch

Gut, zu Haribo passt es nicht zwingend, aber sonst muss sich das Bier, das die Sprache der Bonner im Namen trägt, hinter seinem großen Bruder aus Köln nicht verstecken. Die Rede ist selbstverständlich von Bönnsch. Das kann nicht nicht nur direkt im Brauhaus in der Bonner Innenstadt frisch gezapft getrunken werden, sondern ist auch in immer mehr Getränke- und Supermärkten zu kaufen. Unter anderem bei Edeka Mohr.

Adresse: u. a. Bornheimer Straße 162, 53119 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 8 bis 22 Uhr

3 Siegfried

Wer gerne etwas Stärkeres verschenken möchte, wird in der Bundesstadt ebenfalls fündig: Siegfried heißt das Zauberwort. Der war nämlich nicht nur heldenhafter Drachenbekämpfer in der Nibelungen-Sage, sondern ist auch Namensgeber des vielprämierten Rheinland Dry Gins, den Raphael Vollmar und Gerald Koenen in einer Eifeler Brennerei herstellen lassen. Erhältlich ist er in Getränke- und Supermärkten, aber auch Kaufhäusern wie Kaufhof.

Adresse: u. a. Remigiusstraße 20-24, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag von 9.30 bis 20 Uhr

4 Verpoorten

Es bleibt vorerst flüssig in unserer Liste, denn auch Verpoorten bietet sich als Bonner Geschenk an. Die Eierlikör-Firma mit dem berühmten Werbespruch ("Ei, ei, ei Verpoorten") hat ihren Hauptsitz am Bonner Verteilerkreis, ursprünglich gegründet wurde sie aber schon 1876 in Heinsberg. Erhältlich ist der Likör ebenfalls im Getränke- und Supermarkt.

5 Der Bonner Kussmund

Jetzt aber weg vom Flüssigen, hin zu DEM Must-have in jedem Bonner Geschenkekorb: Der 1971 eingeführte und 2016 neu auferlegte Bonner Kussmund! Ob auf Taschen, Gläsern, Tassen oder auch auf der Weihnachtskugel - er bleibt das Highlight bei Touristen und Einheimischen. Erhältlich sind die Produkte in der Bonn-Information.

Adresse: Windeckstraße 1, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr

Foto: Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn Der Bonner Kussmund.

6 Pralinen

Dass der Bonner Kussmund nicht nur auf oben genannten Produkten gut aussieht, sondern auch wahnsinnig gut schmeckt, beweisen die Pralinen des Caféhauses Kleimann, die dort entsprechend bedruckt erhältlich sind. Übrigens nicht nur der Kussmund, sondern auch Beethoven schmeckt in Schokoladenform - auch sein Konterfei ist auf Pralinen erhältlich.

Adresse: Rheingasse 16-18, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstags 11.30 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen