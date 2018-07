GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Restaurants bieten den perfekten Rheinblick 2. Restaurants in der Region

Bonn/Region. Die Temperaturen steigen, die Sonne scheint, der Sommer lockt zum Essen unter freiem Himmel. Zahlreiche Restaurants in Bonn und der Region bieten dafür den perfekten Blick auf den Rhein.

Von Judith Nikula, 11.07.2018

Wenn die Sommersonne von einem strahlend blauen Himmel scheint, gibt es wohl nichts schöneres als mit Freunden und Familie draußen zu sitzen und ein kühles Getränk sowie gutes Essen zu genießen. Wenn es dann auch noch die Möglichkeit gibt, dabei auf den Rhein blicken zu können, steht einem Tag voller Urlaubsgefühle wohl nichts mehr im Wege.

Wir haben einen Überblick über Restaurants in Bonn und der Region zusammengestellt, die direkt am Wasser liegen und somit eine ideale Aussicht auf den Rhein bieten.

Restaurants in Bonn

1 Biergarten "Schänzchen"

Im Jahr 1990 eröffnet, liegt der bayerische Biergarten "Schänzchen" hinter der noch erhaltenen Festungsmauer des einstigen Römerlagers. Mit Blick auf die Schifffahrt in Castell gibt es hier unter den Kastanienbäumen auf der Terrasse etwa Weißwurst, Leberkäse, Bratwürstl, Schweinshaxen und Kartoffelsalat im Angebot. Dazu gereicht wird wahlweise Paulaner Weißbier oder die Maß Löwenbräu.

Adresse: Rosental 105, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/9 63 65 29

2 Bahnhöfchen

Früher endete am nördlichen Rheinufer in Beuel die Fahrt der legendären Bröltalbahn. Züge halten am "Bahnhöfchen" seit 50 Jahren nicht mehr, doch die Gaststätte gibt es noch immer. Angeboten werden dort etwa hausgemachte Suppen, Salate, vegetarische Hauptgerichte wie mediterranes Ratatouille oder Kokoscurry, Pfannkuchen mit Räucherlachs oder Schweineschnitzel nach Wiener Art. An Feiertagen und sonntags gibt es ab 10 Uhr außerdem ein Frühstücksbüffet.

Adresse: Rheinaustraße 116, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 11 bis 23.30 Uhr, Samstag, 11 bis 24 Uhr, Sonntag, 10 bis 20 Uhr

Kontakt: 0228/46 34 36, bahnhoefchen.de

3 Alter Zoll

Ob zum Mittagsangebot mit Pizza und Pasta, zum Kaffee am Nachmittag oder auf ein kühles Bier und Limonade am Abend - der Biergarten am Alten Zoll ist ein allseits beliebter Treffpunkt. Direkt am Brassertufer gelegen, bietet er einen Blick über den Rhein bis nach Beuel. Auf der Wiese direkt nebenan kann der Tag ideal bei einem Picknick, beim Grillen oder beim Sport ausklingen.

Mit Konzerten, privaten Boule-Turnieren und Silent Partys ist der Stadtgarten indessen auch regelmäßiger Veranstaltungsort für Kultur und Nachtleben.

Adresse: Brassertufer, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag, 11 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/24 12 43

Foto: John Hurd Stimmungsvolle Location: Stadtgarten mit Blick auf Rhein und Beuel

4 Biergarten "Zum Rheinblick"

Unweit vom Alten Zoll befindet sich der Biergarten "Zum Rheinblick". Die Speisekarte bietet etwa Tomatencremesuppe, gemischte Salate mit Oliven und Ei, Schinken- und Käseplatten mit Brötchen und Butter, Bratwurst, Folienkartoffeln oder Eisbecher zum Nachtisch.

Der "Rheinblick" befindet sich unmittelbar an der linksrheinischen Promenade und hat täglich ab 11 Uhr geöffnet.

Adresse: Brassertufer, 53111 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 Uhr bis Ende offen

Kontakt: 0228/65 06 33, zumrheinblick.de

5 Konrad's Skybar

Im 17. Stockwerk des Marriott Hotels befindet sich Konrad's Skybar mit einer großzügigen Außenterrasse. Von dort aus können Besucher den Rhein aus der Vogelperspektive bewundern.

Das Konrad's bietet gehobene Küche in gehobenem Ambiente. In einer dementsprechenden Preisklasse stehen auf der Karte unter anderem Drinks wie Moscow Mule, Cosmopolitan und Old Fashioned, ein Cocktail mit Bourbon. Hinzu kommt eine Vielfalt an Whiskey, Gin und Rum. Für den kleinen Hunger gibt es zusätzlich "Bönnsche Snacks" wie Gouda, Treberbrot, Bierknacker und Kartoffelsalat.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 11 bis 1 Uhr

Kontakt: 0228/28 05 00, wccbhotel.com/restaurant-konrads

Foto: Bonn Marriott Restaurant und Bar Konrad's

6 Rheinlust

Ob zum Frühstück, Mittagessen, Kaffeetrinken oder Abendessen - in der Rheinlust auf der Beueler Rheinseite gibt es eine Speisekarte, die keine Wünsche offen lässt. Unmittelbar an der Rheinpromenade gelegen, kann im Restaurant den gesamten Tag über in der Sonne gesessen werden. Längere Wartezeiten müssen Besucher allerdings mitunter hinnehmen, denn aufgrund der Lage ist das Lokal auch bei der Laufkundschaft äußerst beliebt.

Adresse: Rheinaustraße 134, 53225 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 10 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag, 10 bis 3 Uhr, Sonntag, 9 bis 1 Uhr

Kontakt: 0228/46 70 91

7 Rheinhotel Dreesen

Der Biergarten des Rheinhotels Dreesen liegt unmittelbar an der Promenade in Bad Godesberg. In lockerer Atmosphäre können Gäste dort mariniertes Schweinenackensteak, frische Salate oder Kreationen aus dem asiatischen Wok genießen. Die Getränke reichen von Fassbieren über Säfte und Bionade bis hin zu Cappuccino und Espresso.

Zusätzlich gibt es für Familien mit Kindern ein Trampolin, auf dem die Kleinen sich vor oder nach dem Essen sportlich austoben können.

Adresse: Rheinstraße 45-49, 53179 Bonn

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 15 bis 23 Uhr, Samstag, 12 bis 23 Uhr, Sonntag, 11 bis 23 Uhr

Kontakt: 0228/82 02 0, rheinhoteldreesen.de

Foto: Architekt Schweitzer Am Rhein in Bad Godesberg liegt das Hotel Dreesen.

8 Kajüte Iberica

Spezialitäten von der spanischen Küste gibt es in der Kajüte Iberica in Graurheindorf. Die Außenterrasse ist mit Schiffsdekor geschmückt, auf der Speisekarte stehen vielfältige Tapas, die von Oliven, Datteln und Serrano-Schinken (Jamon) über hausgemachte Kartoffelecken (Patatas caseras) bis hin zu Tortillas und Hähnchenspießen (Pincho de pollo) reichen.

Das Angebot kann individuell kombiniert werden. Traditionell sollte dazu der spanische Tinto de Verano probiert werden, ein Gemisch aus Rotwein und Zitronenlimonade.

Adresse: Estermannufer 1, 53117 Bonn

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag, 17 bis 23 Uhr, Sonntag, 12 bis 25 Uhr und 17 bis 22 Uhr

Kontakt: 0228/96 78 071, kajuete-iberica.de