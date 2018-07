Himmelsspektakel am Freitag

Am Freitag lässt sich in Bonn und der Region eine Mondfinsternis beobachten.

Bonn/Region. Am Freitag wird die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts zu sehen sein. Wo gibt es die besten Plätze in Bonn und der Region, um das Ereignis zu beobachten? Ein Überblick.

Es wird ein Naturschauspiel in Spielfilmlänge: Am kommenden Freitag taucht der Mond für eine Stunde und 43 Minuten in den Schatten der Erde ein und färbt sich dabei kupferrot. Damit kündigt sich die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts an. Wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mitteilt, herrschen die günstigsten Bedingungen zur Beobachtung des Erdtrabanten im Süden und Osten Deutschlands.

Sinnvoll sei es laut DLR, sich einen Beobachtungsplatz zu suchen, der einen Blick auf den Vollmond in südöstlicher Richtung ermöglicht. Je weniger künstliche Lichtquellen, desto eindrucksvoller ist das Mondspektakel für die irdischen Zuschauer. Empfohlen wird zudem ein Feldstecher. Zahlreiche Sternwarten, Planetarien, astronomische Vereine und Forschungsinstitute laden zum Beobachten des Spektakels ein.

In Bonn und der Region eignen sich eine Reihe von Orten für die Beobachtung. Ein besonderes Highlight bietet die Sternwarte Siebengebirge, die auf dem Drachenfels-Plateau eine öffentliche Beobachtung organisiert und dazu auch mobile Teleskope aufbaut. Außerdem werden bis spät in die Nacht kostenlose Sonderfahrten der Drachenfelsbahn eingerichtet. Weitere Infos gibt es hier. Wer das Ereignis nicht im Freien beobachten kann, hat die Möglichkeit, es über den Livestream der Sternwarte Peterberg zu beobachten: https://sternwarte-peterberg.de/livestream/

Aussichtsreiche Plätze in der Umgebung Foto: Bernd Rommelrat Drachenfels Der Drachenfels darf als Aussichtspunkt der Region nicht fehlen. Der Blick von hier aus lohnt sich nicht nur zur Mondfinsternis. Besonderes Highlight: Die Sternwarte Bad Honnef bietet eine Beobachtung mit Teleskopen an. Dafür sind kostenlose Sonderfahrten der Drachenfelsbahn geplant. Weitere Infos gibt es hier.

Foto: Arndt Besucherterrasse Flughafen Köln/Bonn Die Besucherterrasse auf dem Köln/Bonner Airport bietet beste Beobachtungsmöglichkeiten, um ungehindert auf den Himmel zu schauen.

Foto: Michael Schaake Ölberg Der große Ölberg bei Königswinter bietet eine überwältigende Sicht auf den Drachenfels, das Siebengebirge, Bonn und die Umgebung.

Foto: Frank Homann Petersberg Der Petersberg in Königswinter bietet einen wunderbaren Blick auf das Rheintal und den Drachenfels

Foto: Alexandra Mölleken Löwenburg Die Löwenburg gehört auch zum Siebengebirge und bietet einen wundervollen Blick auf die umliegenden Berge. Durch wenige Bäume auf dem "Gipfel" besteht freie Sicht für die Mondfinsternis.

Alter Fernsehturm Bei Lohmar-Birk steht der alte Fernsehturm. Fährt man von Siegburg-Schreck kommend an ihm vorbei und dann links dem Schild „Sportzentrum“ entlang, kommt man an einen Sportplatz. Zu Fuß umrundet hat man eine wunderbare Sicht auf die Kölner Bucht – und den Himmel.

Foto: Malsch Volkssternwarte Bonn Auch die Bonner Volkssternwarte an der Poppelsdorfer Allee 47 blickt auf die Mondfinsternis. Nach einem Vortrag ab 19 Uhr laufen die Teilnehmer zum Alten Zoll, um das Spektakel zu beobachten.

Foto: Maximilian Mühlens Hofgartenwiese an der Uni Die Hofgartenwiese beim Hauptgebäude der Universität Bonn bietet die Möglichkeit, das Schauspiel entspannt zu beobachten. Einfach eine Decke mitbringen, draufsetzen und zuschauen.

Foto: Stefan Knopp Bonner Rheinauen Die Bonner Rheinauen bieten ebenfalls eine gute Möglichkeit, die Mondfinsternis zu beobachten. Auch entlang des Rheins gibt es viele geeignete Stellen, um den Himmel zu betrachten. Besonders gut eignet sich das Beueler Ufer mit Blick Richtung Südosten.

Venusberg Der Venusberg bietet mehrere Aussichtspunkte, wo Bonner das Mondspektakel verfolgen können.

Foto: Axel Vogel Bonner Brücken Auch die Bonner Brücken erlauben einen ungehinderten Blick auf den Himmel. Aber bitte den fließenden Verkehr nicht vergessen!

Foto: Stefan Knopp Kreuzberg Der Kreuzberg zwischen Lengsdorf und Poppelsdorf, der Finkenberg in Beuel oder das Plateau unterhalb des Marienhospitals sind ebenfalls gute Plätze um die Sonnenfinsternis zu beobachten.

Livestream Wer die Mondfinsternis nicht selbst beobachten kann, kann sie über den Livestream der Sternwarte Peterberg beobachten: https://sternwarte-peterberg.de/livestream/

Sternwarte in der Eifel Auch die die Sternwarte in der Eifel an der Einruhrer Straße in Morsbach bietet eine Beobachtung ab 20.45 Uhr an. Die Veranstaltung ist allerdings ausgebucht. Weitere Infos unter www.sterne-ohne-grenzen.de

Eine Mondfinsternis ist ein seltenes Ereignis. Nur wenn sich die Mondbahn mit der Erdbahn bei Vollmond kreuzt, verfinstert sich der Mond, erklären die Astronomen. Die totale Mondfinsternis wird die längste des gesamten 21. Jahrhunderts sein: Der Mond taucht für eine Stunde und 44 Minuten vollständig in den Erdschatten ein. Übertroffen wird diese Mondfinsternis-Dauer erst am 9. Juni 2123 - um zwei Minuten.