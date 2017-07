GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Lokale in Bonn laden zum Brunchen ein 2. La Vie est Bon(n)gout, Rheinhotel Dreesen, Cartoon 3. Café Lieblich, Café Von und Zu, Meyer's Speisen & Trank

Bonn/Region. Zu spät zum Früchstücken, zu früh zum Mittagessen - die optimale Lösung: Der Brunch. Diese Restaurants in Bonn bieten die beliebte Mischung aus Breakfast und Lunch an.

Von Nathalie Dreschke, 14.07.2017

Wer kennt es nicht, am Wochenende ausschlafen und nach dem Aufstehen ausgiebig Frühstücken wollen. Am Besten sowohl frische Brötchen, als auch Rührei, dazu ein kleines Mittagessen und auch der Nachtisch darf nicht fehlen. Diese Restaurants in Bonn und der Region bieten einen ausgiebigen (Sonntags-)Brunch an, bei denen für jeden Geschmack etwas dabei ist.

1 Café Spitz

Frühstück, Mittagsessen, Torten, Cocktails - seit über 20 Jahren bietet das Café Spitz Speisen und Getränke in Toplage, am Stadthaus, mitten in Bonn an. Jeden Sonntag und Feiertag gibt es ein All you can eat Frühstücksbuffet. Für unter 10 Euro pro Person lassen sich Brötchen, Joghurt, Rührei, Würstchen und vieles mehr in Mengen bestellen.

Adresse: Sterntorbrücke 10, 53111 Bonn

Brunchzeiten: Sonntags, 09.00 bis 15.00 Ihr

Tel.: 0228-697430

Email: kontakt@spitz-bonn.de

2 Brasserie Next Level

In direkter Rheinlage, im Kameha Grand Hotel, liegt das französische Restaurant Brasserie Next Level. Jeden Sonntag bietet das Lokal einen Brunch mit regionalen Produkten an. Neben verschiedenen Obstsorten, Suppen, Fisch und Fleisch gibt es auch diverse Desserts. Auch wer nicht Hotelgast ist, kann das kulinarische Buffet genießen. Tische lassen sich online reservieren.

Adresse: Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn

Brunchzeiten: Sonntags, 12.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228-43345000

Foto: Max Malsch Küchendirektor Jörg Stricker zeigt Patrick Liebegott, wie der Aufschnitt fürs Frühstück vorbereitet wird.

3 Roses

Immer wieder sonntags bietet das Roses Cafe in der Bonner Innenstadt ein Frühstücksbuffet an. Dabei haben die Gäste eine vielfältige Auswahl an Spezialitäten. Ob Joghurt, Pancakes, Mediterranes-, Amerikanisches- oder Deutsches Frühstück, jeder kommt auf seine Kosten. Insgesamt können die Gäste zwei Stunden lang das abwechslungsreiche Buffet genießen.

Besonderheiten: Ab einer Gruppengröße von zwölf Personen wird nach Absprache das Buffet auch an anderen Tagen angeboten.

Adresse: Martinsplatz 2a, 53113 Bonn

Brunchzeiten: Sonntag und Feiertag: 09.00 bis 15.00 Uhr

Tel.: 0228-4330653

Email: info@roses-bonn.de