GA gelistet

Bonn/Region. Second-Hand-Möbel sind beliebt. Ob Vintage oder Antik, für fast jeden Geschmack ist etwas dabei. In Bonn und der Region gibt diverse Geschäfte oder Händler, die Second-Hand-Möbel anbieten. Wir geben einen Überblick.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.01.2019

1 Antik- & Trödelfabrik in Bonn

Antike Lampen, alte Möbel, Kleinodien aus Glas und Porzellan sowie Schallplatten, Bücher, Radios, Kameras und Uhren umfasst das stets wechselnde Sortiment der Antik- & Trödelfabrik an der Siemensstraße in Endenich. Rund zehn verschiedene Händler bieten in einer Halle ihre Gebrauchtwaren feil. Neben einem kleinen Café stehen für Besucher auch kostenlose Parkplätze auf dem Fabrikgelände zur Verfügung.

Info: Siemensstraße 25, 53121 Bonn, 02223-298971, www.troedelfabrik.de

Öffnungszeiten: Samstag von 8 bis 16 Uhr

2 Troc in Bonn

Der Gebrauchtwarenhändler Troc bietet in Bonn auf einer Verkaufsfläche von 1500 Quadratmetern ein buntes Sortiment an Second-Hand-Möbeln an. Unter das Angebot mischen sich nach Angaben des Händlers aber auch Neuwaren, die etwa 20 Prozent ausmachten. Zudem verkauft Troc Waren auch über einen Onlineshop auf seiner Seite. Die Marke Troc kommt ursprünglich aus Frankreich und wurde dort 1982 gegründet. Seit dem Jahr 2000 gibt es den Händler auch in Bonn. Die Kette ist darüber hinaus auch in Spanien, Luxemburg, Belgien und der Schweiz vertreten und umfasst nach eigenen Angaben mehr als 130 Geschäfte.

Info: Am Ringwall 4, 53119 Bonn, 0800-7237014788; www.troc-bonn.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 12 bis 19 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

3 Schatzinsel in Bonn

Die Schatzinsel ist ein Betrieb der gemeinnützigen GmbH SKM Aufbruch und bietet ein breites Angebot an gebrauchten Waren vor allem für bedürftige Bürger an. Sie befasst sich außerdem mit der beruflichen Reintegration von schwervermittelbaren Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Behinderungen. Zum Angebot gehören neben Möbeln auch Kleidung, Teppiche, Lampen, Elektroartikel und Haushaltswaren. Auf der Suche nach einer Rarität lohnt sich ein Besuch.

Info: Kölnstraße 367, 53117, 0228-9851185/86, www.schatzinsel-bonn.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr

4 Alte Fabrik in Bonn

In der Restaurierungswerkstatt Alte Fabrik in Bonn werden von ausgebildeten Restauratoren vielfältige Arbeiten ausgeführt. Die Werkstatt besteht seit 1983 und verfügt über langjährige Erfahrungen in der Restaurierung von Antiquitäten (antike Möbel, Gemälde, Skulpturen, Vergoldungen). Zu den Kunden zählen vor allem Antiquitätenliebhaber, Sammler, Kunstliebhaber und unter anderem das Gästehaus Petersberg.

Info: Königswinterer Straße 116, 53227 Bonn, 0228-692722, www.alte-fabrik.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr

5 Antik Klein & Zwinkmann in Bonn

Das Unternehmen Antik Klein & Zwinkmann hat sich auf die Restaurierung und Veredelung alter Möbel spezialisiert und bietet eine Reihe handwerklicher Dienstleistungen an. So gehören zum Angebot etwa auch kostenlose Beratungen Zuhause im Raum Bonn, individuelle Anfertigungen, Vergoldung von Möbeln sowie biologische Behandlung von Möbelstücken, die von Holzwürmern befallen sind. Der Antikhändler wurde 1991 in Bonn gegründet.

Info: Kölnstraße 489, 53117 Bonn, 0228-672741, antik-moebel.net

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr (Mittagspause von 13 Uhr bis 14.30 Uhr), Samstag von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr