GA gelistet

Second-Hand-Mode wird immer beliebter. Wir geben eine Übersicht über Geschäfte in Bonn.

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Läden in Bonn bieten Second-Hand-Mode 2. Second-Hand in der Bonner Innenstadt 3. Second-Hand-Ware für Kinder und Babys

Bonn. Ein schickes Kleid für den Sommer, warme Stiefel für den Winter oder ein praktisches Haushaltsgerät – das und vieles mehr können Kunden auch aus zweiter Hand erhalten. Der GA gibt einen Überblick über die Second-Hand-Läden in Bonn.

Von Alexandra Mölleken, 27.12.2017

Es muss nicht immer eine nagelneue Jeans von der Stange oder eine trendige Bluse aus einer teuren Boutique sein. Ob Damenmode, Herrenkleidung, Outfits für die Kleinen, Accessoires oder auch Haushaltsgeräte – Second-Hand liegt schon länger im Trend. Wir haben einige Läden in Bonn herausgesucht, die in ihren vielfältigen Sortimenten für jeden etwas Gebrauchtes im Angebot haben.

1 Stiletto Second-Hand Boutique

In der "Stiletto Second Hand Boutique" gibt es ein breites Angebot an Damen- und Kinderbekleidung. Ebenfalls erhältlich sind hier Bücher, Accessoires, Spielzeug und Schmuck als Neuware.

Adresse: Kessenicherstraße 139, 53129 Bonn

Kontakt: 0228/369-70-44, info@stiletto-mode.de, Website

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, samstags von 9.30 bis 13 Uhr

Foto: Nadine Vogelsberg Über 20.000 gebrauchte Kleidungsstücke kauft und verkauft Inhaberin Anja Ludwig pro Jahr in ihrem Second-Hand-Laden "Stiletto".

2 First Class Second Hand

In der Bad Godesberger Boutique "First Class Second Hand" gibt es ein großes Angebot für Modeliebhaber. Auch Designerteile verstecken sich unter den Stücken. Zu den Besonderheiten des Geschäftes zählt das Braut- und Ballkleidangebot.

Adresse: Alte Bahnhofstraße 19, 53173 Bonn

Kontakt: 0228/368-2529, Website

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr

Foto: PR Symbolfoto

3 Don-R Herrenmode

"Don R" wirbt besonders mit Second-Hand-Mode für Herren, die dem aktuellen Modetrend folgen. Daher ist hier auch Second-Hand-Ware aus dem Ausland erhältlich und verleiht dem Laden einen internationalen Charakter. Laut Inhaber Rainer Zinke haben aber auch Damen viel Auswahl in dem breiten Sortiment.

Adresse: Hermannstraße 65, 53225 Bonn

Kontakt: 0228/464-261, Website

Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13.30 Uhr

Foto: DPA Symbolfoto

4 Coccinelle Second-Hand

Martha Nanzig verkauft in ihrem "Coccinelle Second-Hand"-Laden in Friesdorf aktuelle und hochwertige Damenbekleidung. Auch Schuhe, Taschen und Accessoires sind hier erhältlich.

Adresse: Annaberger Straße 227, 53175 Bonn

Kontakt: 0228/384-653, info@coccinelle-secondhand.de, Website

Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr