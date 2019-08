Handel in Bonn

Bonn. Becker statt Vollmar: Die Parfümerie am Kaiserplatz eröffnet mit neuem Namen. Veränderungen gibt es unter anderem aber auch Am Neutor, wo ein Thai-Imbiss die hungrige Kundschaft anlocken will.

Von Gabriele Immenkeppel, 27.08.2019

Ein „dufter Ort“ war der Kaiserplatz schon immer. Jahrzehnte lang verkaufte die Parfümerie Vollmar dort Düfte und Pflegeprodukte. Nun hat das Neusser Traditionsunternehmen Becker die ehemalige Vollmar-Filiale übernommen und umgebaut. Seit Montag können Kunden dort wieder „hineinschnuppern“.

„Bonn ist ein gutes Pflaster“, sagt Gerlinde Lülsdorf vom inhabergeführten Parfümerieunternehmen Becker, das zu den größten in Deutschland gehört. „Wir sind begeistert, wie attraktiv und lebendig die Innenstadt für Kunden und Besucher ist.“ Das Umfeld stimme und man habe hier viele Stammkunden. Becker hat die Dependence am Kaiserplatz sowie weitere Vollmar-Filialen von Martin Hergarten übernommen (der GA berichtete).

Auch an anderen Stellen in der City tut sich etwas: Einige Geschäfte schließen, in anderen Ladenlokalen ist deutlich zu hören, dass renoviert wird. „Handel bedeutet Wandel“, sagt Karina Kröber vom Verein City-Marketing. „Gerade kleinere Geschäfte mit einem individuellen Angebot drücken einer Stadt einen einzigartigen Stempel auf. Wir begrüßen es, wenn sich neben größeren Ketten auch immer wieder Start-Ups und kleine Läden ansiedeln. Eine gesunde Mischung ist wichtig für eine Stadt.“

Wenige Schritte vom Kaiserplatz entfernt gibt es Am Neutor einen weiteren neuen Mieter. Direkt neben dem Haribo-Shop soll in dem Ladenlokal, in dem bis vor Kurzem die Boutique Cinderella geöffnet hatte, mit einem Ableger von „One Zone“ ein thailändischer Imbiss öffnen. Entsprechende Plakate hängen schon an den Fensterscheiben.

Hanoi Ecke, Wellensteyn

Wann die Bonner dort Hühnerspieße oder Frühlingsrollen bestellen können, ist derzeit nicht bekannt. Vom Unternehmen gab es dazu keine weiteren Hinweise. In der Stockenstraße ist man da einen Schritt weiter. Neben der bekannten Pho-Suppe serviert das Team des neuen Bistros „Hanoi Ecke“ weitere vietnamesische Speisen. Anfang August startete das Restaurant im ehemaligen Bistro „Zucchini“.

Mit „Wellensteyn“ kommt in den nächsten Tagen ein Anbieter für funktionale Outdoor-Jacken und -Mäntel nach Bonn. Das Unternehmen baut gerade einen Shop an der Wenzelgasse um. Die Eröffnung soll im September sein. Gleich nebenan baut LLoyd sein Schuhgeschäft um.

Viel Platz für Geschäfte gibt es nach wie vor in der Kaiserpassage. Dort stehen derzeit mindestens fünf Läden leer. Ein Nachfolger für das Restaurant Ente ist ebenfalls nicht in Sicht. Was bis vor einiger Zeit mittags und abends in dem Lokal in der Passage serviert wurde, lässt sich immer noch an der Speisekarte an der Fassade ablesen.

Weiter geht es hingegen vor dem Bonner Hauptbahnhof. Für das „City Office“ von Urban Soul an der Rabinstraße gibt es drei neue Mieter. „Design Offices“, der bundesweit führende Anbieter von Corporate Co-Working, das Consulting-, Planungs- und Einrichtungsunternehmen „Designfunktion“ sowie ein „Bulthaup“-Küchenstudio werden in das Objekt einziehen. „Wir freuen uns sehr über die qualitativ hochwertigen Mieter“, teilt Bastian Julius, Geschäftsführer von Urban Soul mit.