Bonn. Sieben Förderanträge der Universität Bonn haben es in die nächste Auswahlrunde der bundesweiten Exzellenz-Initiative geschafft. Ein Überblick zeigt die Ideen von Quantencomputern bis zur Sklaverei-Forschung.

Von Martin Wein, 29.11.2017

Hausdorff Zentrum für Mathematik: Grundlagen, Modelle, Anwendungen

In der endenden Förderperiode hat das Exzellenz-Cluster eine Vorreiterrolle bei der Förderung junger Mathematiker erreicht. Ziel der Folgeförderung ist es, die mathematischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu identifizieren und anzugehen, weltweit richtungsweisende mathematische Grundlagenforschung voranzutreiben und die von Wissenschaft und Gesellschaft benötigten mathematischen Methoden und Werkzeuge zu entwickeln.

ImmunoSensation2 – das immunsensorische System

Die Identifizierung wichtiger Akteure und Funktionsweisen des Immunsystems und zwei äußerst erfolgreiche Biotech-Ausgründungen zählen zu den Erfolgen der aktuellen Förderphase des Exzellenz-Clusters. Mit ImmunoSensation2 möchten die Bonner Forscher die Erfolgsstory fortschreiben. Dabei sollen nun die Mechanismen der „Immunintelligenz“ aufgedeckt werden, also der Frage, wie es dem Körper gelingt, die Immunantwort ganz bestimmten Situationen anzupassen und sich das Erlernte dann zu merken. Das kann bei der Vorhersage und der Behandlung von Autoimmunerkrankungen, aber auch bei chronischen Infektionen, Atherosklerose, Diabetes, Tumoren und Alzheimer helfen.

Materie und Licht für Quanteninformation

In den vergangenen Jahrzehnten wurde Computer-Hardware immer kleiner. Ihre Technik blieb aber im Prinzip gleich. Langsam stößt diese Entwicklung an Grenzen. Die Quantenphysik könnte da ein Lösungsansatz sein. Gemeinsam mit der Universität Köln und der RWTH Aachen möchten die Bonner Forscher diese neue Technologie nutzbar machen. Dafür müssen Quanten-Bits oder auch Qubits, – das Quanten-Gegenstück zu unseren bisherigen Bits – Quantenkommunikationskanäle und Fehlerkorrekturverfahren von Grund auf erforscht werden.

Beyond Slavery and Freedom.

Handlungsspielräume („Agency“) in asymmetrischen Strukturen individueller oder gruppenbezogener Abhängigkeit in vormodernen Gesellschaften

Bisher hat sich die Abhängigkeitsforschung fast ausschließlich mit Sklaverei auf dem amerikanischen Kontinent oder in der Antike befasst. Der Cluster möchte diese Perspektive inhaltlich, räumlich und zeitlich erweitern. Den Forschern schwebt ein international sichtbares interdisziplinäres Zentrum der Abhängigkeits- und Sklavereiforschung vor. Sein Hauptbeitrag wird darin bestehen, einen außergewöhnlichen Verbund an akademischen Disziplinen zusammenzubringen. Mit ihrer großen Bandbreite an sogenannten Kleinen Fächern ist die Universität Bonn dafür bestens geeignet.

PhenoRob – Robotik und Phänotypisierung für nachhaltige Nutzpflanzenproduktion

Die Universität Bonn arbeitet mit dem Forschungszentrum Jülich an Methoden und neuen Technologien, um Pflanzen zu beobachten, zu analysieren, besser zu verstehen und gezielt zu behandeln. Dafür werden Felder aus derLuft sowie vom Boden aus überwacht. Computer verarbeiten diese Sensordaten so, dass Roboter automatisch einzelne Pflanzen ansteuern und behandeln können. Dies soll Landwirtschaft effizienter machen und den Einsatz chemischer Hilfsmittel vermeiden. Die Konzentration und Vernetzung international renommierter Forscher in der Landwirtschaft, Geodäsie, Ökonomie und Informatik in Bonn ist einzigartig und in dieser Form an keinem anderen Ort verfügbar.

CASCADE – Computergestützte Wissenschaften für komplexe Systeme

Die zentrale Frage hinter dem Cluster lautet: Wie entstehen komplexe Systeme auf der gesamten Zeitachse von Elementarteilchen über Neuronen bis hin zu Sternen? Um das zu beantworten, forschen die stark interdisziplinär ausgerichteten Arbeitsgruppen beispielsweise an hochgradig wechselwirkenden Quantensystemen, entwickeln in der computergestützten Neurobiologie Simulationen zur Analyse von Krankheitsbildern oder beschäftigen sich mit Höchstleistungsrechnen, großen Datenmengen und Visualisierung. Am „Center for Science and Thought“ sollen auch philosophische Fragestellungen, die im Zuge der Arbeit aufgeworfen werden, diskutiert werden.

ECONtribute: Märkte & Public Policy

Mit dem Clusterantrag schicken die Universitäten Bonn und Köln bundesweit den einzigen überwiegend wirtschaftswissenschaftlichen Vollantrag in die zweite Runde der Exzellenzstrategie. Die Forscher analysieren die Ursachen von Marktversagen und daraus abzuleitende Politikmaßnahmen. Dazu kombinieren sie systematisch modellbasierte theoretische Ansätze und verhaltenswissenschaftliche Erklärungsmodelle bei Einbeziehung rechtlicher und politischer Rahmenbedingungen. So können die interdisziplinären Arbeitsgruppen neue gesellschaftliche Herausforderungen und Ziele einbeziehen und Lösungen unter Verwendung neuer Instrumente anbieten.