GA gelistet

Das Eintauchen in fiktive Charaktere spielt bei den Rätselspielen eine Rolle.

Bonn. In einem "Escape Game" versucht eine Spielergruppe, aus einem "zugesperrten" Raum zu entkommen. Dabei werden sie Teil einer fiktiven Handlung und müssen in Gruppenarbeit Rätsel lösen. Der letzte Hinweis öffnet dann die Tür.

Von Laura Torres, 23.02.2017

Das Entkommen aus einem mit Rätseln gefüllten Raum ist ein Konzept, das bereits in den 1980er Jahren in Computerspielen vorkam: Der Spieler ist in einem Raum gefangen und muss anhand von Hinweisen und dem Lösen von Rätseln versuchen, die verschlossene Tür zu öffnen. Dabei gibt es eine spannende oder gruselige Handlung – samt gestellter Aufgabe.

Das Prinzip ist ähnlich aufgebaut, wie bei einem Puzzle. Nur wenn alle Hinweise gefunden, die vielen Rätsel gelöst und richtig miteinander kombiniert wurden, kann man sich aus dem verschlossenen Raum befreien. In die Realität übernommen wurde das ganze schon vor einigen Jahren in Japan, gefolgt von immer mehr Angebot in anderen Ländern und Städten. Ebenso in Bonn.

Live Escape Games

Das Spiel nennt sich dann "Live Escape Game" und spiegelt das selbe Prinzip aus den Computerspielen wieder. Hierbei werden zwei oder mehrere Spieler in einem Raum "gefangen gehalten" und müssen anhand von Teamwork versuchen, sich innerhalb von 60 Minuten aus diesem Raum zu befreien. In der Regel muss hier der entscheidende Schlüssel gefunden werden, der die Tür "entriegelt". Das schafft man, in dem die einzelnen Hinweise miteinander kombiniert werden. Zeitgleich muss auf die selbe Weise ein Rätsel gelöst werden, das mit der Rahmenhandlung zusammenhängt.

Doch während der Zeit im "verschlossenen" Raum sind die Teilnehmer nicht ganz auf sich allein gestellt. Über Videokameras kann ein Mitarbeiter des Live Escape Rooms das Rätselraten der Gruppe beobachten – und wenn nötig Tipps geben.

Auch die Bonner können seit einiger Zeit mitmachen. In Endenich gibt es insgesamt acht solcher Rätselräume von zwei Anbietern.

Escape Rooms von "60 Minutes"

Der Organisator "60 Minutes" betreibt zwei Standorte: "Die geheime Formel" in der Alfred-Bucherer Straße 57, sowie "Der Mafia Clan" und "Geisterstunde" in der Endenicher Allee 27.

Der Raum "Die geheime Formel" im Unterschlupf von Professor Schneewing erfordert Logik, Verstand und Teamwork, um schließlich die Welt retten zu können.

"Der Mafia Clan" verwandelt die Spieler zu Geheimagenten und hat zum Ziel, den Mafiaboss Don Peperoni, mittels gesammelter Beweise endgültig hinter Gitter zu bringen.

In "Geisterstunde" sollen die teilnehmenden Spieler dem Spuk im Haus ein Ende setzen und die herumtreibenden Geister verjagen.



Bei "60 Minutes" gibt es verschiedene Preisstufen, die für alle angebotenen Escape Rooms gelten:

Zweierteam: insgesamt 64 Euro

Dreierteam: insgesamt 84 Euro

Viererteam: insgesamt 100 Euro

Fünferteam: insgesamt 115 Euro

Sechserteam: insgesamt 120 Euro



Escape Rooms von "Fluchtgefahr"

Fußläufig von "60 Minutes" zu erreichen ist auch ein weiterer Veranstalter: "Fluchtgefahr" auf der Endenicher Straße 282 bietet fünf verschiedene Rätselräume an, die jeweils unterschiedliche Schwierigkeitsgrade haben.



"Sherlock Oldschool" verspricht ein Eintauchen in das London des 19. Jahrhunderts. Dort müssen die bekannten Handlungscharaktere Dr. Watson und Mary gefunden werden.

Ein weiterer Rätselraum ist "Tatort- der Klassiker", bei dem der Mord einer Frau aufgedeckt werden muss.

Der Escape Room "Robin Allein Im Wald" – mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad ausgezeichnet – ist eine wahre Herausforderung für Helden. Das arme Burgfräulein muss befreit und der Schatz an das arme Volk verteilt werden.

Die letzten beiden wählbaren Optionen sind das "Kuckucksnest 1&2- Battle Raum". Dort müssen die Teilnehmer, die zu unrecht eingewiesen worden sind, versuchen aus der Nervenheilanstalt der 60er Jahre zu entkommen. Und das, bevor der Pfleger zum Wecken der Patienten auftaucht. Diese beiden Räume sind auch einzeln buchbar.

"Fluchtgefahr" führt ebenfalls Preisstufen für zwei bis sieben Personen:

Zweierteam: insgesamt 80 Euro

Dreierteam: insgesamt 90 Euro

Viererteam: insgesamt 110 Euro

Fünferteam: insgesamt 120 Euro

Sechserteam: insgesamt 135 Euro

Siebenerteam: insgesamt 155 Euro

Der hohe Spaßfaktor der Live Escape Games kommt durch die Gruppenarbeit. Denn nur wer Hand in Hand arbeitet und gemeinsam kombiniert, wird auf die "befreiende" Lösung kommen.