Ausflug-Tipps in der Region

Schwerpunkt des Deutschen Museums in Bonn-Plittersdorf ist die Entwicklung der Forschung und Technik in Deutschland nach 1945, was anhand von 100 Exponaten verdeutlicht wird. Diese sollen einen Einblick in die Arbeit berühmter Wissenschaftler und Erfinder vermitteln, und so haben auch Dinge aus dem Besitz einiger Nobelpreisträger ihren Weg nach Bonn gefunden. 118.000 Besucher interessierten sich 2016 für Technik und Forschung.