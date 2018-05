Arbeiten mit Hochdruck

Bonn. Die drei noch geschlossenen Bonner Freibäder sind noch nicht fit für die Saison. Die beginnt für Melbbad, Römerbad und Rüngsi erst an Fronleichnam.

Dieses Wochenende stehen die Zeichen auf Sommer, in Bonn bei prognostizierten Temperaturen von bis zu 28 Grad, aber nicht in allen Schwimmbädern. Bis die Stadt auch das Melbbad, das Römerbad und das Rüngsdorfer Freibad öffnet, müssen sich Schwimmer und Sonnenanbeter noch bis Donnerstag gedulden. Gestartet ist die Freibadsaison schon im Hardtbergbad auf der Hardthöhe, im Ennertbad in Pützchen und im Freibad in Friesdorf. Pfingstmontag verzeichneten diese Bäder 1500 Besucher, davon allein mehr als 500 im „Friesi“.

Alle Bonner Freibäder sind zu Fronleichnam geöffnet

Eine vorzeitige Öffnung von Römer-, Melbbad und/oder „Rüngsi“ schon an diesem Wochenende sei nicht möglich, teilte das städtische Presseamt dem GA auf Anfrage mit. Derzeit liefen in den drei Anlagen noch die letzten Vorbereitungen und Reinigungen für die Eröffnung. Im Römerbad beispielsweise standen in der vergangenen Woche noch Arbeiten an den Fliesen an.

Für den Saisonstart werden jeweils auch die Technik mit den Messanlagen überprüft, die Becken bei Bedarf neu versiegelt sowie die Wege ausgebessert und das Mobiliar überholt. „Die Becken sind soweit gefüllt“, sagte Stefanie Zießnitz vom Presseamt. Dennoch müssten noch die Ergebnisse der finalen Proben abgewartet werden, in denen das Wasser auf Keimfreiheit getestet wird.

Ein weiterer Grund für den starren Öffnungstermin sei nach Auskunft der Verwaltung vor allem, dass die Saisonarbeitskräfte zu einem festen Termin eingestellt werden. „Viele Aushilfskräfte sind ab 1. Juni oder später unter Vertrag, weil sie als geringfügig Beschäftigte maximal 70 Tage eingesetzt werden können. Die Freibadsaison geht aber bis September“, erklärt Zießnitz. Damit hält die Verwaltung den vom Stadtrat geforderten Saisonbeginn nur zum Teil ein. In dem Beschluss von Ende Januar hatten die Politiker beschlossen, dass im Falle einer Schönwetterperiode die Öffnung aller Freibäder grundsätzlich ab dem 15. Mai möglich sein sollte.

„Ich würde mir einen anderen Informationsfluss wünschen“, sagt Christos Katzidis (CDU), Vorsitzender des Sportausschusses. „Wir wünschen uns eine bessere Organisation, ein vorausschauendes Management und ein flexibleres Agieren“, meint auch Angelica Kappel (Grüne), stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses. Verbesserungsbedarf sieht Gabi Mayer, sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, in der Planung: „Wir ermahnen, frühzeitig mit den Vorbereitungen anzufangen. Die Bäder sind nicht neu, da muss man irgendwann den Wartungszyklus erhöhen.“ Dass Freibäder auch schneller als gedacht fit für den Start in die Badesaison sein können, zeigen hingegen die Nachbarn im Rhein-Sieg-Kreis.

Freibad in Sankt Augustin öffnet vorzeitig

Nach einer ersten Auskunft der Stadt Sankt Augustin sollte das dortige Freibad zwischen dem 21. und 31. Mai öffnen. Baden konnten die Freibadgäste aber schon am 19. Mai. Da alles für eine Öffnung fertiggestellt war, keine Mängel vorlagen und auch das Wetter mitspielte, habe man sich für diesen Öffnungstag entschieden, erklärte Claudia Oberdörfer von der Pressestelle der Stadt Sankt Augustin. Der Pfingstsamstag sei aber immer schon als möglicher Öffnungstermin avisiert worden.

Ab Fronleichnam soll dem Badevergnügen in allen Bonner Freibädern nichts mehr im Wege stehen. Bis Sonntag, 2. September, sind die sechs städtischen Freibäder dann geöffnet.