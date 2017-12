Jahresrückblick im Video

Bonn. Sprengungen, Abrisse, Feuerwerk und sportliche Erfolge. 2017 haben unsere Kameramänner viele Stunden Videomaterial in unsere Redaktion gebracht. Wir zeigen die Highlights.

Im Rückblick auf das vergangene Jahr haben sich viele Bilder bei uns und unseren Lesern eingeprägt - etliche davon waren Videoaufnahmen. So haben zahlreiche Abrisse das Stadtbild in Bonn verändert, wie etwa die Sprengung des Bonn-Centers im März. Bereits im Januar verschwand die Südüberbauung am Bonner Hauptbahnhof und zurzeit wird immer noch die Viktoriabrücke abgetragen.

Über die Region hinaus machten Fälle wie die brutale Vergewaltigung einer Studentin in der Bonner Siegaue und die Explosion von Weltkriegsmunition in Hennef Schlagzeilen.

Geprägt haben das Jahr zudem große Konferenzen wie der Klimagipfel im WCCB und das Außenministertreffen der G20-Staaten, aber auch sportliche Erfolge wie der Pokalsieg des Bonner SC. Aber sehen Sie selbst!