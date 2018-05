GA gelistet

In und um Bonn gibt es mehrere Beachvolleyball-Plätze.

Bonn/Region. Beachvolleyball kann nicht nur am Strand gespielt werden. Wir geben einen Überblick über die Plätze von Bonn bis nach Köln - sowohl indoor als auch outdoor.

Von Alexander Hertel, 07.05.2018

1 Soccer Center Bonn

"Urlaubsfeeling pur auf feinstem Quarzsand" - so wirbt das Soccer Center Bonn mit seinem Beachvolleyball-Angebot. Auf drei Außenplätzen kann dort der Ball über das Netz gepritscht und gebaggert werden. Die Netze der Plätze sind höhenverstellbar, ein Volleyball kann im Preis inbegriffen ausgeliehen werden. Ebenso können die Plätze für Turniere gebucht werden.

Adresse: Bonner Logsweg 131, 53123 Bonn

Kontakt: 0228/748 1041, E-Mail an info@soccer-center-bonn.de

Öffnungszeiten: täglich 10 bis 23 Uhr, gespielt werden kann bis Einbruch der Dunkelheit

Preise pro Stunde: Montag-Freitag von 10 bis 17 Uhr zwölf Euro / ab 17 Uhr bis Dunkelheit sowie am Samstag, Sonntag und an Feiertagen 15 Euro, eine Reservierung ist erforderlich

Weitere Infos: soccer-center-bonn.de

2 Soccermeile Bonn

In der Soccermeile Bonn stehen zwei Beachfelder für Volleyball-Spieler zur Verfügung. Die beiden Plätze befinden sich in der Halle, gespielt wird auf "feinstem Quarzsand", wie die Soccermeile schreibt.

Adresse: Otto-Hahn Straße 96, 53117 Bonn

Kontakt: 0228/677675

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11 bis 23 Uhr / Samstag, Sonntag, an Feiertagen und in den Ferien 10 bis 21 Uhr

Preise pro Stunde: Montag bis Freitag von 11 bis 14 Uhr 24 Euro, von 14 bis 18 Uhr 14,50 Euro, von 18 bis 22 Uhr 19,50 Euro, von 22 bis 23 Uhr 14,50 Euro / Samstag, Sonntag, Feiertage und in den Ferien von 10 bis 21 Uhr 17,50 Euro / in der Wintersaison von September bis April verdoppeln sich die Preise

Weitere Infos: soccermeilebonn.de

3 Sportfabrik Beuel

Im Gesundheitszentrum Sportfabrik kann täglich auf zwei Feldern Beachvolleyball gespielt werden. Neben den Buchungsmöglichkeiten der Plätze wird Mitgliedern der Sportfabrik mittwochs von 18 bis 19 Uhr und freitags von 17 bis 18 Uhr ein kostenloses Training angeboten. Jeden ersten Sonntag im Monat findet außerdem von 13 bis 18 Uhr ein Beachvolleyballturnier statt.

Adresse: Auguststraße 32, 53229 Bonn

Kontakt: 0228/403690

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 7 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 22 Uhr

Preise pro Stunde: Montag bis Freitag von 7 bis 16 Uhr zwölf Euro, von 16 bis 22 Uhr 20 Euro / Samstag, Sonntag und an Feiertagen ganztägig 16 Euro

Weitere Infos: sportfabrik.de

4 Beachvolleyballplätze Brühl

Auf normalerweise vier Plätzen kann in Brühl Volleyball auf Sand gespielt werden. Aufgrund eines benachbarten Baugebiets und dem daraus resultierenden Umzug der Plätze stehen aktuell jedoch nur zwei Outdoor-Plätze zur Verfügung. Auf der Anlage können auch Kindergeburtstage gefeiert werden.

Adresse: Bonnstrasse 200, 50321 Brühl

Kontakt: 02232/760860, E-Mail an info@beach-volleyball-bruehl.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 16 bis 22 Uhr / Samstag und Sonntag 12 bis 18 Uhr und auf Anfrage

Preise pro Stunde: 15 Euro, Buchungen auch für 7,50 Euro pro 30 Minuten möglich

Weitere Infos: beach-volleyball-bruehl.de

5 Soccerarena Hürth

Auf gleich sechs Sandfeldern können (Hobby-)Sportler in der Soccerarena Hürth Beachvolleyball spielen. Die Plätze befinden sich unter freiem Himmel und sind saison- und witterungsabhängig geöffnet. Auch Speedminton und Badminton kann auf den Feldern gespielt werden.

Adresse: Hans-Böckler-Straße 136, 50354 Hürth

Kontakt: Buchungsanfragen an 02233/72196, für sonstige Anfragen E-Mail an info@hzsz.de

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 Uhr bis zum Abend

Preise pro Stunde: Montag bis Sonntag 22 Euro

Weitere Infos: soccerarena-huerth.de

6 Playa in Cologne

Seit dem 1. April kann auf den insgesamt fünf Outdoor-Feldern des "Playa in Cologne" wieder Beachvolleyball gespielt werden. Wer keine Lust auf Volleyball hat, kann sich auch an Handball, Fußball oder anderen Sportarten auf Sand probieren.

Adresse: Junkersdorfer Straße 1, 50933 Köln

Kontakt: 0221/71616220, E-Mail: fun@playa.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 17 bis 22 Uhr, in der vorlesungsfreien Zeit von 10 bis 22 Uhr / Samstag, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 22 Uhr

Preise pro Stunde: Montag bis Sonntag 25 Euro, in der vorlesungsfreien Zeit 15 Euro

Weitere Infos: playa.de

7 Beachpark Cologne

Umgeben von Tennis- und Fußballplätzen sowie viel Wald kann im Beachpark Cologne auf insgesamt acht Outdoor-Plätzen Beach-Volleyball gespielt werden. Die Plätze haben von April bis September geöffnet.

Adresse: Freimersdorfer Weg 4, 50829 Köln-Bocklemünd

Kontakt: 0221/2046 0622, E-Mail: info@beachpark-cologne.de

Preise pro Stunde: Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr zehn Euro, von 14 bis 16 Uhr 14 Euro, von 16 bis 22 Uhr 20 Euro / Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 22 Uhr 20 Euro

Weitere Infos: beachpark-cologne.de

8 Holweider Bey-Arena

Die Gesamtschule Holweide verfügt insgesamt über sieben Beachvolleyballfelder. Während der Unterrichtszeit bis 16.15 Uhr werden die Plätze für den Schulunterricht genutzt, außerhalb der Unterrichtszeiten - in der Regel bis 21.30 Uhr - stehen die Felder jedem frei und kostenlos zur Verfügung. Netze und Feldmarkierungen bleiben während der Saison von Anfang März bis Ende Oktober hängen. Die Plätze können auch saisonweise reserviert werden.

Adresse: Burgwiesenstraße 125, 51067 Köln

Kontakt: 0221/96953115, E-Mail: kvs.beyer@t-online.de

Öffnungszeiten: Die Plätze sind in der Regel von 16.15 Uhr bis zum Sonnenuntergang frei nutzbar, an unterrichtsfreien Tagen (Wochenende, Feiertage, Ferien) bereits ab 9 Uhr.

Preise pro Stunde: kostenlos

Weitere Infos: holweider-beyarena.de

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Beachvolleyballfeldern, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt ein Platz in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge per E-Mail an online@ga-bonn.de.