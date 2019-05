GA gelistet

Bonn. Supermarkt, Bäckerei, Paketshop, sozialer Treffpunkt, Drogerie und Kneipe in einem. Auf Büdchen ist stets Verlass - nicht nur nach Feierabend, sondern auch an Feiertagen und am Wochenende. Auch aus dem Bonner Nachtleben sind sie nicht mehr wegzudenken.

Von Charlotte Göbel, 11.05.2019

Partygänger versorgen sich mit Weggetränken, Kinder kaufen ihre Süßigkeiten, Nachtschwärmer erledigen ihre Wochenendeinkäufe – der Spätkauf ist fester Bestandteil der Berliner Kultur, etwa 1000 Läden gibt es in der Hauptstadt. Doch auch aus dem Leben der Bonner ist er mittlerweile nicht mehr wegzudenken, hört hier aber auf die rheinische Bezeichnung "Büdchen". Menschen jeglichen Alters und sozialen Status finden hier zusammen, ab und zu auch für das ein oder andere Bier. Wir haben für Sie die bekanntesten Bonner Spätis gelistet.

1 Uni Kiosk

In unmittelbarer Nähe zum Hofgarten befindet sich der Uni Kiosk. Tabakwaren, Getränke, Spirituosen, verschiedene Eissorten, Süßwaren, frische Backwaren sowie Zeitungen und Magazine können hier erworben werden. Ein DHL Paketshop ist zudem im Kiosk integriert.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 7 bis 2 Uhr; Freitag und Samstag: 7 bis 4 Uhr; Sonntag: 10 bis 2 Uhr

Stockenstraße 9, 53113 Bonn

0174 / 2136062

Facebook

Foto: Philipp Neubauer Der Uni Kiosk.

2 Kiosk am Rathaus

Das selbst ernannte "Zentrum der guten Laune" ist, wie der Name vermuten lässt, in der Nähe zum Bonner Rathaus zu finden, mitten im Viktoriaviertel. Neben klassischen Kioskartikeln zu fairen Preisen bieten die Besitzer eine große Auswahl an Craft Bieren und Weinen direkt von der Winzergenossenschaft. Besonders beworben wird das in Bonn gebraute "Ale Mania".

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 1 Uhr; Freitag: 7 bis 3 Uhr; Samstag: 8.30 bis 3 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Rathausgasse 12, 53111 Bonn

0228 / 28617061

Website

Facebook

Foto: Philipp Neubauer Der Kiosk am Rathaus.

3 kKiosk

Am Tor zur Bonner Altstadt finden hier insbesondere Partygänger und Nachtschwärmer was sie suchen. Ob Wegbier, Zigaretten, Süßigkeiten oder Lesestoff – das Sortiment des kKiosks richtet sich an ein breites Publikum.

Lieferzeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 7 bis 1 Uhr; Freitag und Samstag: 7 bis 17 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Breite Straße 17, 53111 Bonn

Foto: Philipp Neubauer Der Kkiosk in Bonn.

4 Mc.Kiosk

Der "Kultkiosk" in der Bonner Altstadt verfügt über ein breites Angebot: Kunden haben die Auswahl zwischen über hundert Biersorten, während der Öffnungszeiten können DHL Pakete rund um die Uhr abgegeben werden und per Lieferdienst lieferando kann der Einkauf sogar bequem von Zuhause aus erledigt werden.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 10 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag: 10 bis 1 Uhr; Samstag: 9 bis 3 Uhr; Sonntag: 10 bis 23 Uhr

Breite Straße 87, 53111 Bonn

0163 / 4645208

Website

Facebook

Foto: Philipp Neubauer Mc.Kiosk in Bonn.

5 Maria Kiosk

Von Zigaretten und Shisha Tabak über Bier und Wein bis hin zu Handyzubehör ist der Kiosk in der Adolfsstraße die beste Anlaufstelle für kurzfristige Besorgungen. Bekannt ist der Betreiber auch für seine arabischen Lebensmittel und seine Shisha-Wasserpfeifen. Nur Barzahlung ist hier möglich.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 9 bis 1 Uhr; Freitag und Samstag: 9 bis 2.30 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Adolfstraße 46, 53111 Bonn

0163 / 8216010

Website

Foto: Philipp Neubauer Maria Kiosk in Bonn.

6 Aksoy Kiosk

In der Altstadt ist der Kiosk von Ali Aksoy bekannt wie ein bunter Hund. Seit mehr als zehn Jahren ist das Lädchen ein beliebter Treffpunkt und Auflaufstelle Nummer Eins für alle Altstädter. Neben dem üblichen Sortiment zu fairen Preisen verkauft Ali Tickets für verschiedene Events in Bonn, beispielsweise für die "World Beat Party". Legendär ist außerdem das Public Viewing während der Fußball-WM und -EM, das der Kiosk anbietet.

Öffnungszeiten und Kontakt:

Montag bis Donnerstag: 7.30 bis 2 Uhr; Freitag: 7.30 bis 3 Uhr; Samstag: 9 bis 3 Uhr; Sonntag: 9 bis 1 Uhr

Vorgebirgsstraße 6, 53111 Bonn

01578 / 7076399

Facebook

Foto: Philipp Neubauer Der Kiosk Aksoy in Bonn.

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung von Kiosken in Bonn und der Region, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Fehlt ein Laden in der Auflistung? Schicken Sie uns Ihre Vorschläge in Bonn per E-Mail an online@ga-bonn.de.