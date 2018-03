GA gelistet

Inhaltsverzeichnis 1. Diese Bücher drehen sich rund um Bonn 2. Von Sportgeschichte bis Wimmelbuch

Bonn. Stadt- und Sportgeschichte, Flüchtlingsankommen oder Kunstwerke - Bonn hat so einiges zu bieten, was auch auf Papier festgehalten wurde. Wir haben einige spannende Bücher über Bonn aufgelistet.

Von Isabelle Assenmacher, 07.03.2018

1 Bonner Stadtgeschichte

In dem Taschenbuch des Bonner Stadtarchivars Manfred van Rey, "Bonner Stadtgeschichte - kurz gefasst", wird die Bonner Stadtgeschichte von der ersten menschlichen Belagerung bis zum Jahr 2006 dargestellt. Kurz gefasst und mit vielen Bildern ergänzt, schreibt der Autor wissenschaftlich fundiert und für jeden verständlich über die Stadtgeschichte Bonns. Menschen und ihre Handlungen und Empfindungen stehen im Vordergrund. Außerdem sind viele Zitate, eine Übersicht über die Bonner Ehrenbürger, Stadtoberen und Stadtherren miteingebaut worden. Diese vervollständigen die Kurzfassung der Bonner Stadtgeschichte.

Autor: Manfred van Rey

Verlag: Bouvier, 2006

ISBN: 3-416-03073-7

Erhältlich bei: www.amazon.de (12,90 Euro)

2 Historisches Bonn

Der Autor Josef Niesen hat 150 Jahre der Bonner Stadtgeschichte im Buch "Historisches Bonn: Ein fotografischer Rundgang mit Bildern aus zwei Jahrzehnten" festgehalten. Veränderungen durch den gesellschaftlichen Wandel, der städtischen Architektur und der Sozialstruktur haben das Erscheinungsbild der Stadt beeinflusst. Auch die beiden Weltkriege, die Industrialisierung und Modernisierung sind dafür verantwortlich. Viele bisher unveröffentlichte historische Fotos und Bilder aus der privaten Sammlung des Autors wurden zusammengetragen. Sie ergeben einen umfassenden Eindruck von den 1870er Jahren bis in die Nachkriegszeit von Bonn.

Autor: Josef Niesen

Verlag: Bonn-Buch-Verlag, 2017

ISBN: 978-3-9818821-0-0

Erhältlich bei: www.amazon.de (24,50 Euro)

Foto: Rüdiger Franz Autor Josef Niesen mit seinem Buch "Historisches Bonn".

3 Familie Beethoven im kurfürstlichen Bonn

Die Lektorin Margot Wetzstein hat 2006 die Aufzeichnungen des Bonner Bäckermeisters Gottfried Fischer neu zusammengetragen. Mit Bildern und Kommentaren wurden die Aufzeichnungen ergänzt und schließlich veröffentlicht. Gottfried Fischer ist der einzige zeitgenössische Verfasser eines Berichts über die Familie Beethoven. Er schrieb über die Privatsphäre der ganzen Familie Beethoven, aber auch über die Kindheit und Jugend des kleinen Ludwigs. Das Original ist im Besitz des Beethoven-Hauses in Bonn.

Autoren: Gottfried Fischer, Margot Wetzstein (Herausgeberin, Bearbeitung, Kommentatorin, Fotografin)

Verlag: Carus, 2006

ISBN: 3-88188-098-4

Erhältlich bei: www.lehmanns.de (19,50 Euro)

4 499 Tipps

Der General-Anzeiger Bonn gibt mit dem Buch "499 Tipps für einen schönen Tag in Bonn und Umgebung" einen Überblick über Möglichkeiten, einen schönen Tag in Bonn und der Umgeben zu erleben. Und unter den zusammengefassten Highlights ist für jeden etwas dabei: wandern im Siebengebirge, Schiffstouren auf dem Rhein und abends in einer der zahlreichen Bonner Kneipen etwas trinken gehen. Mit diesen Tipps erleben Sie ganz sicher einen unvergesslichen Tag.

Verlag: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung, 2017

ISBN: 978-3945152041

Erhältlich bei: in den GA-Zweigstellen, www.amazon.de, www.edition-lempertz.de (9,99 Euro)

5 Skulptur in Bonn

Der Autor Hans Weingartz führt den Leser mit seinem Buch "Skulptur in Bonn: Kunstwerke im öffentlichen Raum - 1950 bis heute" durch die Skulpturen der Stadt und zeigt die Orte, wo sie in Bonn zu finden sind. Texte zu der Entstehung und der Geschichte hinter den Kunstwerken ergänzen den Bildband. Die Fülle der Kunstwerke im öffentlichen Raum seit dem zweiten Weltkrieg hängt eng mit der Stadtgeschichte von Bonn zusammen. Die Werke von regionalen und Bonner Künstlern aber auch von bekannten deutschen und internationalen Künstlern zeigen den Lesern die Entwicklung der modernen Kunst.

Autor: Hans Weingartz

Verlag: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung, 2007

ISBN: 978-3-939908-19-7

Erhältlich bei: www.amazon.de (8,99 Euro), www.edition-lempertz.de (9,99 Euro)