Gericht weist Antrag zurück

Bonns ehemalige Oberbürgermeisterin Bärbel Dieckmann muss im Schadensersatzprozess um den WCCB-Skandal der Staatsanwaltschaft Bonn unter anderem gegen Man-Ki Kim voraussichtlich doch aussagen. Stefan Bellin, vorsitzender Richter der 1.Zivilkammer am Landgericht Bonn, verkündete am Mittwoch in einem Zwischenurteil, dass Dieckmanns Antrag, sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen, unberechtigt sei.

Laut Bastian Sczech, Sprecher des Landgerichts, kann Dieckmann das Zwischenurteil des Landgerichts am Oberlandesgericht Köln in zweiter Instanz anfechten.

