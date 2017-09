Polizei sucht Zeugen

Bonn. Anfang August haben bisher unbekannte Täter in einem Elektronikgeschäft in der Bonner Innenstadt eine hochwertige Musikbox gestohlen. Die Polizei hat jetzt Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.09.2017

Die bisher unbekannten Männer stehen im Verdacht am 4. August diesen Jahres in einem Elektronikgeschäft in der Bonner Innenstadt eine Musikbox im Wert von 400 Euro gestohlen zu haben.

Die Ermittlungen der Polizei haben bisher nicht zur Identifizierung der beiden Unbekannten geführt, daher werden jetzt die Bilder der beiden Tatverdächtigen auf richterlichen Beschluss veröffentlicht.

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Foto: Polizei Bonn

Wer Angaben zur Identität der beiden Männer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0228/15-0 entgegen.