Zeugen gesucht

Bonn. Gleich vier Einbrüche wurden der Polizei in Bonn-Ückesdorf gemeldet. Die Diebe nahmen Kameras, Schmuck und Bargeld mit.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.12.2017

Am Mittwochabend machten sich Einbrecher an gleich vier Häusern in Ückesdorf zu schaffen. An der Franz-Böckle-Straße stellte die Bewohnerin gegen 19 Uhr fest, dass die Terrassentür ihres Hauses aufgebrochen war. Die Diebe nahmen Schmuck, Bargeld und einen Bildschirm mit.

Die zweite Meldung folgte direkt aus dem benachbarten Doppelhaus. Hier brachen die Täter eine Tür auf. Was sie genau mitnahmen, wird zurzeit noch ermittelt. Anschließend zogen sie zu einem Einfamilienhaus an die Hubertusstraße, wo sie ein Fenster einschlugen. Ihre Beute: Eine Spiegelreflexkamera und mehrere Armbanduhren. Eine weitere Meldung kam aus einem Reihenhaus an der Henriettenstraße. Dort hebelten die Diebe ein Küchenfenster auf und durchsuchten das Haus nach Bargeld.

In allen vier Fällen konnten die Täter unerkannt entwischen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den frühen Abendstunden etwas Auffälliges gesehen haben könnten. Grundsätzlich appellieren die Beamten daran, aufzupassen, was in der Nachbarschaft geschieht und Verdächtiges direkt der Polizei zu melden.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Rufnummer: 0228/157676 entgegen.