Polizei fahndet mit Fotos

Bonn-Castell. Die Polizei bittet mit Fotos um Hinweise auf einen bislang Unbekannten, der in einer Bank in Bonn-Castell eine größere Summe Bargeld gestohlen haben soll. Das Geld gehört einem 87-Jährigen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.04.2019

Er nutzte die Achtlosigkeit eines älteren Mannes innerhalb weniger Minuten aus: Ein bislang unbekannter Mann soll am 14. Februar 2019 eine größere Summe Bargeld aus dem Ausgabeschacht eines Geldautomaten in Bonn-Castell gestohlen haben. Eine Überwachungskamera des Geldinstituts filmte die Tat gegen 10.30 Uhr. Zuvor hatte ein 87-Jähriger den Betrag abgehoben, sich aber kurz an einen Angestellten gewandt. Als er zu dem Automaten zurückkehrte, war das Geld weg.

Die Polizei hat auf richterlichen Beschluss Bilder des Tatverdächtigen veröffentlicht, da ihre Ermittlungen bislang zu keinem Ergebnis führten.

Wer Angaben zu dem Mann machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0228 15 0 zu melden

.

Foto: Polizei Bonn Nach diesem Mann sucht die Polizei.