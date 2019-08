Fahndung der Polizei Bonn

Bonn. Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann, der aus einem Kaufhaus in Bonn ein Parfüm gestohlen haben soll. Als ein Sicherheitsmitarbeiter ihn ansprach, griff der Mann diesen mit einer Spritze an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.08.2019

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der am 30. April Parfüm aus einem Kaufhaus in der Bonner Innenstadt entwendet haben soll. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Mann von einem Sicherheitsmitarbeiter des Kaufhauses bei der Tat beobachtet. Als er den mutmaßlichen Dieb ansprach, soll dieser mit dem Kolben einer mitgeführten Spritze gegen die Brust des Mitarbeiters geschlagen haben und geflüchtet sein.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten nicht zu einer Identifizierung des Mannes. Aus diesem Grund und auf richterlichen Beschluss wurde nun ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Foto: Polizei Bonn Die Polizei sucht nach diesem Mann.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter 0228/150 entgegen.