Versuchter Raub in Endenich

12.12.2016 Endenich. Bei einem Überfall am Freitagabend in Endenich ist eine 42-Jährige leicht verletzt worden. Der Täter versuchte, ihr von hinten die Handtasche zu entreißen.

Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr wurde eine 42-jährige Frau in Endenich überfallen. Auf ihrem Weg von der Endenicher Straße in die Karl-Frowein-Straße riss ihr nach Angaben der Polizei plötzlich jemand von hinten an der Handtasche, die sie über dem Arm trug. Da es der Frau gelang, die Handtasche festzuhalten, kam es zu einem Handgemenge mit dem Täter.

Dabei stürzte die Frau und verletzte sich leicht. Sie konnte jedoch durch ihre Rufe einen Passanten alarmieren, der ihr zu Hilfe eilte. Der unbekannte Täter ergriff daraufhin ohne seine Beute die Flucht in Richtung Haydnstraße. Der hinzu gezogene Rettungswagen versorgte die Frau nach dem Sturz.

Sie beschreibt den Täter als ungefähr 25 Jahre alt, 1,80m groß, mit schwarzen Haaren und zur Tatzeit bekleidet mit einer olivgrünen Hose mit Taschen an den Seiten und einem grauen Kapuzenpullover.

Das ermittelnde Kriminalkommissariat 32 bittet um sachdienliche Hinweise zur Tat. Wer die Tat beobachtet oder den flüchtenden Täter gesehen hat, soll sich unter folgender Nummer an die Polizei wenden: 0228-150. (Katharina Hamann)