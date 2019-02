Am Montag wurde in Bonn ein Dieb auf frischer Tat ertappt. (Symbolbild)

Bonn. Am Montag wurde in Bonn ein Dieb auf frischer Tat ertappt, als er Gegenstände aus einem Auto mitgenommen hat. Die Polizei nahm ihn fest und gibt Tipps, wie Autofahrer sich schützen können.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2019

Zivilfahnder der Bonner Polizei haben am Montagnachmittag in der Südstadt einen Dieb auf frischer Tat festgenommen. Laut der Polizeimledung war der Mann den Beamten gegen 15.05 Uhr aufgefallen, weil er im Vorbeigehen auffällig in geparkte Autos schaute. Als er dann auf ein Privatgrundstück in einen geparkten Mulitivan sah, dessen augenscheinlich unverschlossen Beifahrertür öffnete und Gegenstände einsteckte, schritten die Beamten ein.

Laut der Polizei gab der 32-Jährige sofort zu, ein Mobiltelefon und eine Sonnenbrille aus dem Fahrzeug gestohlen zu haben. Er habe gezielt nach unverschlossenen Fahrzeugen gesucht. Bei dem Fahrzeug habe er die nach oben herausstehenden Türknöpfe gesehen. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahmen die Beamten des Kriminalkommissariats 35 die weiteren Ermittlungen.

Die Polizei gibt folgende Tipps, mit denen man sich gegen Diebe schützen kann:

"Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches Signal quittiert. Offen liegende Gegenstände, zum Beispiel eine Handtasche, laden die Täter förmlich ein. Lassen sie auch ihr mobiles Navigationsgerät oder Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck."