Ein mutmaßlicher Dieb hat einen Zivilfahnder in der Bonner Innenstadt angegriffen.

Bonn. Ein 31-jähriger mutmaßlicher Dieb hat in der Bonner Innenstadt einen Zivilfahnder der Polizei angegriffen. Dieser hatte den Mann zuvor auf frischer Tat ertappt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2018

Ein 31-jähriger Mann hat am Freitagnachmittag einen Polizisten in Zivil angegriffen. Wie die Bonner Polizei am Montag mitteilte, hatte der Zivilfahnder den mutmaßlichen Dieb zuvor dabei beobachtet, wie er gegen 15.10 Uhr einen Jutebeutel aus dem Korb eines Fahrrades entwendete und unter seinen Pullover steckte.

Als der 31-Jährige in Richtung Poststraße ging, stellte der Beamte ihn und gab sich als Polizist zu erkennen. Daraufhin riss sich der mutmaßliche Täter los und rannte davon, wurde kurz darauf aber von dem Zivilfahnder festgehalten. Die beiden fielen zu Boden und es gelang dem 31-Jährigen, sich zu befreien und nach dem Kopf des Polizeibeamten zu treten. Dieser wurde dabei leicht verletzt.

An der Flucht hindern konnte ihn schließlich ein Kölner Polizist, der sich privat in Bonn aufhielt. Der 31-Jährige wurde festgenommen und zur City-Wache gebracht. Dort stellten die Beamten fest, dass er neben dem gestohlenen Jutebeutel noch gestohlene Waren aus zwei Geschäften der Bonner Innenstadt mit sich führte. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der Mann von einem Richter in Haft geschickt.