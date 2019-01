Bonn/Region. In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erwartete Frühaufsteher am Montag ein kosmisches Schauspiel. Eine totale Mondfinsternis färbte den Vollmond rot. Wir sammeln die schönsten Bilder des Blutmonds.

Von Andreas Dyck, 21.01.2019

Für Frühaufsteher hat sich am Montag der Blick in den Nachthimmel gelohnt. Am frühen Montagmorgen war in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis ein so genannter Blutmond zu sehen - auch bekannt unter den Bezeichnungen Kupfermond, Supermond und roter Riesenvollmond. Astronomen sprechen auch schlicht von einer totalen Mondfinsternis in Erdnähe. Das kosmische Schauspiel sollte - wolkenfreier Himmel vorausgesetzt - in ganz Mitteleuropa zu sehen sein. Der Mond ist in westlich/nordwestlicher Blickrichtung zu sehen. Weil er der Erde als Vollmond besonders nahe steht, erwarten Astronomen ein besonders spektakuläres Ereignis.

Die Chancen dafür standen in Bonn und der Region gut. Der Himmel in Bonn, Köln und dem Rhein-Sieg-Kreis versprach laut Wetterprognose, klar zu werden. Erst im Verlauf des Montags soll es bedeckter werden. Zudem ist leichter Schneefall möglich. Himmelsbeobachter sollten sich denn auch warm anziehen, denn die Temperaturen sinken bis auf minus fünf Grad.

Die schönsten Bilder vom Blutmond über Bonn Foto: Sebastian Wessel

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Benjamin Westhoff

Foto: Marcel Wolber

Foto: Marcel Wolber

Foto: Eric Binanti

Foto: Michael Neffgen

Blutmond und Mondfinsternis über Bonn und der Region Mit einer totalen Mondfinsternis hat der Himmel ein besonderes Schauspiel geboten und war auch in Bonn und der Region gut zu sehen. In der Nacht zum Montag war der Erdtrabant mit einem roten Schimmer auch als "Blutmond" zu beobachten.





Der Mond über Bonn-Beuel

Ockenfels in Richtung Remagen

Ockenfels in Richtung Remagen

Ockenfels in Richtung Remagen

Ockenfels in Richtung Remagen

Der Drachenfels

Der Drachenfels

Foto: Stephan Piel Aufnahme vom Brüser Berg.

Foto: Peter Strack Peter Strack nahm dieses Foto um 6.08 Uhr von Bonn-Auerberg aus auf.

Foto: Peter Strack Kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen in Bonn-Auerberg.

Foto: Peter Strack Aufnahme der Mondfinsternis aus Bonn-Auerberg.

Foto: Helmut Rücker Danke an Helmut Rücker, der den Verlauf der Mondfinsternis inklusive Blutmond abgelichtet hat.

Foto: Jan Niklas Engelskirchen Jan Niklas Engelskirchen hat dieses Foto der Mondfinsternis in Holzlar abgelichtet.

Foto: Jan Niklas Engelskirchen Jan Niklas Engelskirchen hat dieses Foto der Mondfinsternis in Holzlar abgelichtet.

Foto: Jan Niklas Engelskirchen Jan Niklas Engelskirchen hat dieses Foto der Mondfinsternis in Holzlar abgelichtet.

Foto: Jan Niklas Engelskirchen Jan Niklas Engelskirchen hat dieses Foto der Mondfinsternis in Holzlar abgelichtet.

Foto: Jan Niklas Engelskirchen Jan Niklas Engelskirchen hat dieses Foto der Mondfinsternis in Holzlar abgelichtet.

Foto: Daniel Bellinghausen Daniel Bellinghausen hat dieses tolle Foto des Blutmondes hinter dem Kölner Dom aufgenommen. Danke für die Einsendung.

Foto: Daniel Fischer "Perfektes Wetter heute früh für die letzte komplett total an dunklem Himmel über Bonn sichtbare Mondfinsternis bis 2029", schreibt GA-User Daniel Fischer. Das Bild entstand bei einer öffentlichen Beobachtung von Bonn-Endenich aus.

Foto: Michaela Pannes Michaela Pannes nahm dieses Foto in Oberkassel auf.

Foto: Martina Klasen 4.28 Uhr auf dem Venusberg.

Foto: Michèle Lichte

Foto: Sylvia Borsch So sah der Blutmond über Bad Bodendorf aus.

Foto: Uwe Schaar Der Rest der Mondfinsternis: Aufgenommen um 6.13 Uhr in Hennef-Rott.

Foto: Daniel Fischer Das Bild entstand bei einer öffentlichen Beobachtung von Bonn-Endenich aus.

Foto: Daniel Fischer Das Bild entstand bei einer öffentlichen Beobachtung von Bonn-Endenich aus.

Foto: Daniel Fischer Das Bild entstand bei einer öffentlichen Beobachtung von Bonn-Endenich aus.

Foto: Thilo Schreiber Montagmorgen, 6.10 Uhr in Alfter-Witterschlick.

Foto: Dirk Trompeter Blutmond über Duisdorf.

Foto: Sebastian Wessel Blutmond aus Niederkassel-Mondorf aufgenommen.

Foto: Jessi Sidecut Schnappschuss aus Siegburg.

Foto: Thomas Geub Blutmond über Flerzheim.

Foto: Wim de Vries Blutmond in Bonn aufgenommen.

Foto: Sebastian Wessel Blutmond aus Niederkassel-Mondorf aufgenommen.

Foto: Sebastian Wessel Mondfinsternis aus Niederkassel-Mondorf aufgenommen.

Foto: Evelyn Höller Endende Mondfinsternis: Aufgenommen aus Bornheim-Hersel.

Foto: dpa Der Blutmond am Kölner Dom.

Foto: dpa Der Blutmond: Aufgenommen in Köln.

Foto: dpa Der Blutmond: Aufgenommen in Köln.

Wer das Himmelsspektakel sehen wollte, musste allerdings tatsächlich recht früh auf den Beinen sein. Zwar trat der Mond bereits um 3.36 Uhr in den Halbschatten der Erde ein, wahrnehmbar war diese erste Phase aber kaum. Ab 4.34 Uhr wurde der Kernschatten der Erde auf dem Mond sichtbar und "knabberte" den Vollmond nach und nach an. Eine Stunde dauerte es, bis der Mond vollständig in dem Schatten verschwand. Der Mond war zwar weiterhin sichtbar, erschien aber in einem matt-rötlichen Licht, was ihm auch die Bezeichnung Blutmond verleiht. Die totale Phase der Mondfinsternis begann ab 5.41 Uhr. Ab 6.43 Uhr tauchte der Mond aus dem Erdschatten wieder auf.

Totale Mondfinsternis am Montag für Frühaufsteher In glutrotes Licht getaucht Wer am Montag vor 06.45 Uhr zum Mond hinaufschaut, wird den sonst so strahlenden Vollmond zwischen den Sternbildern Zwillinge und Krebs in ein glutrotes Licht getaucht sehen. Um das Finsternisspektakel in seiner gesamten Länge zu verfolgen, müssen Himmelsgucker allerdings sehr früh aus dem Bett, wie die Vereinigung der Sternfreunde und das Haus der Astronomie in Heidelberg mitteilten.

Himmlisches Wechselspiel Denn schon um kurz nach 04.30 Uhr beginnt der Mond sich langsam in den Erdschatten zu schieben. Bei einer Mondfinsternis steht die Erde nämlich zwischen Sonne und Mond - der Vollmond taucht in den Schatten ein, den die von der Sonne angestrahlte Erde ins Weltall wirft. Finsternisse sind also das Ergebnis des himmlischen Wechselspiels von Sonne, Mond und Erde.

Rötliches Restlicht Bei einer totalen Mondfinsternis wird der Mond allerdings nicht etwa vollständig schwarz, sondern er leuchtet kupferfarben bis orangerot. Das Phänomen entsteht durch die Brechung des Sonnenlichts in der Erdatmosphäre, wobei langwelliges rötliches Restlicht in den Kernschatten gelenkt wird.

Kosmische Knabberei Wenn er langsam in den Schatten der Erde eintaucht, sieht der Mond laut Vereinigung der Sternfreunde und Heidelberger Haus der Astronomie zunächst wie ein angebissener Keks aus. Bald darauf fehlt ein größeres Stück, und es entsteht der Eindruck, es sei Halbmond. Angesichts dieser kosmischen Knabberei glaubten übrigens die alten Chinesen, dass ein Himmelsdrache den Mond verschlingt.

63 Minuten totale Verfinsterung Um 05.41 Uhr ist die Mondscheibe dann völlig vom Erdschatten bedeckt - die Phase der totalen Verfinsterung beginnt. Um 06.12 Uhr ist die Mitte der Finsternis erreicht, ab dann schleicht sich Erdtrabant wieder langsam aus dem Schatten der Erde hinaus. Um 06.44 Uhr ist die totale Mondfinsternis vorbei, aber zunächst bleibt der Mond noch teilweise verfinstert.

Zehn Prozent größer Dann steht der Erdbegleiter schon sehr niedrig über dem Horizont und sieht größer aus als sonst. Dieses Phänomen ist seit langem als optische Täuschung bekannt - doch am Montagmorgen steht der Mond der Erde zusätzlich noch besonders nahe, und die Mondscheibe ist daher tatsächlich gut zehn Prozent größer als gewöhnlich. Kurze Zeit später versinkt der Mond dann hinter dem Horizont.

Mondbahn leicht geneigt Dass eine Mondfinsternis nicht jedes Mal bei Vollmond auftritt, ist auf die leichte Neigung der Mondbahn gegen die Ekliptik - die Ebene der Erdbahn - zurückzuführen. Wegen dieser Neigung von rund fünf Grad wandert der Mond auf seiner Bahn um die Erde meist ober- oder unterhalb des Erdschattens vorbei.

Im Drachenpunkt wird es dunkel Nur wenn der Vollmond exakt in einem der beiden Schnittpunkte von Mondbahn- und Erdbahnebene steht, wird er vom Erdschatten erfasst. Diese Schnittpunkte heißen auch Drachenpunkte - in Anlehnung an die chinesische Mythologie und das Bild vom Himmelsdrachen.

„Früher bezeichnete der Volksmund den rötlichen Finsternismond als Kupfermond", sagt Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher vom Wetterportal Wetteronline. Heute würde oft der spektakulärere Begriff "Blutmond" verwendet.

Bis zur nächsten totalen Mondfinsternis in voller Länge müssen sich Mondbeobachter gedulden. Diese ist erst Ende 2029 zu sehen. Für diejenigen, die zugunsten der Mondfinsternis auf ihren Schlaf verzichten, haben wir als musikalische Begleitung übrigens die schönsten Lieder zur Mondfinsternis zusammengestellt.