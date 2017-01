Miss-Wahlen im Einkaufszentrum

25.01.2017 Bonn. Seit Samstag steht es fest: Sarah Elzanowski ist Miss NRW 2017. Die 25-Jährige wohnt in Bonn und studiert Medizin. Ihre nächste Station ist das Vorbereitungscamp für die Wahl zur Miss Germany.

Im Kölner Einkaufszentrum Rhein-Center wurde am Samstag gewählt und Sarah Elzanowski ist Miss NRW 2017. Die 25-Jährige kommt gebürtig aus Rechtenbach in Hessen, wohnt aber seit einigen Monaten in Bonn. Für ihr letztes Jahr im Medizinstudium hat sie von der Uni Gießen an die Rheinische Friedrich-Wilhelms Uni gewechselt. Während des derzeit anstehenden Praxisjahrs arbeitet sie in einer Bonner Praxis für Allgemeinmedizin.

Nicht wegen des Ruhms und auch nicht wegen der Fotoshootings hat sich Elzanowski erneut für eine Miss-Wahl beworben – sondern um Anschluss in einer fremden Stadt zu finden. Bereits 2009 gewann sie den Titel "Miss Tourismus International", verzichtete dann aber für ihr Studium auf weitere Wahlen.

Nun ist sie zurück auf dem Sieger-Laufsteg, bewarb sich im Herbst letzten Jahres für die Miss Leverkusen-Wahl und qualifizierte sich mit dem Sieg direkt für die Wahlen zu Miss NRW. "Ich möchte in Bonn neue Leute kennenlernen und Freundschaften schließen. Der Titel zu Miss Leverkusen war zeitlich und örtlich am nächsten dran", erklärt die 25-Jährige ihre Teilnahme.

Freundschaften und neue Bekannte

Ihr Plan ist aufgegangen: "Ich habe nette Mädels bei der Wahl getroffen. Auch schon bei einer meiner vorherigen Wahlen habe ich eine mittlerweile richtig gute Freundin kennengelernt", erzählt Elzanowski. Und Freunde sind ihr wichtig - genauso wie Familie und Sport. "Ich habe zwei Seiten in mir: Zum einen ist da die Begeisterung für Medizin und Wissenschaft, andererseits stehe ich gerne auf der Bühne und interagiere mit Menschen", sagt sie.

Durch die Miss-Wahlen könne sie beide Seiten gut ausleben. Elzanowski ist die älteste von drei Geschwistern, spielt Beachvolleyball, fährt Snowboard und lernt gerne neue Sprachen sowie Kulturen kennen. Besonders ihre Vorliebe fürs Reisen kann sie mit den Miss-Wahlen verbinden.

Foto: Miss Germany Coporation Sarah Elzanowski studiert Medizin und wohnt in Bonn.

Die nächsten Stationen ihrer nebenberuflichen Karriere sind der Europa-Park Rust und Fuerteventura. Dort werden die 21 qualifizierten Misses auf die Wahl zur Miss Germany vorbereitet, gecoacht und gestylt. Der große Wahl-Tag ist am 18. Februar. Elzanowski sieht dem kommenden Trubel entspannt entgegen. "Ich bin da ganz locker eingestellt. Ich freue mich einfach, neue Leute kennenzulernen und neue Erfahrungen zu sammeln."

Rückhalt bekomme sie seitens der Familie reichlich: "Meine Eltern sind stolz auf mich und haben auch schon Karten für das Finale in Rust", so die 25-Jährige. Ihr Freund, mit dem sie gemeinsam in Bonn lebt, unterstütze sie bei ihrem Hobby.

Nach den aufregenden Tagen geht es für die Medizinstudentin wieder zurück in den Alltag. Dann ist auch Elzanowskis Urlaub in der Bonner Arztpraxis vorbei, und anstatt eines Abendkleids trägt sie wieder ihren Arztkittel. (Britta Röös)