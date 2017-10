Parksituation in der Innenstadt

Bonn. In den noch offenen Parkgaragen in der Bonner Innenstadt wird es in den kommenden Wochen noch enger. Wie die Stadt am Freitag bestätigte, schließt ab diesem Sonntag die Bahnhofsgarage ihre Pforten.

Von Bernd Linnarz, 28.10.2017

Sie ist damit nach der Uni-Tiefgarage und der Marktgarage das dritte unterirdische Parkhaus, das nicht mehr zur Verfügung steht. Nach Angaben der Stadt ist auch der oberirdisch gelegene Parkplatz gegenüber dem Hauptbahnhof nur noch bis Sonntag, 19. November, nutzbar und werde dann für die vorbereitenden Baumaßnahmen geschlossen.

Für ein wenig Entspannung sorgen könnte dann die etwa zur gleichen Zeit erwartete Wiedereröffnung der Marktgarage. Noch bis Ende des Jahres können die Parkplätze an der Rabinstraße genutzt werden. Ab 1. Januar stehen auch sie nach Auskunft der Stadt nicht mehr zur Verfügung.

Auf dem sogenannten Nordfeld am Bahnhof entstehen ein Geschäftshaus und ein neues Hotel. Deren Komplex („Urban Soul“) erstreckt sich fast bis zur Thomas-Mann-Straße. Ergänzt wird das Ensemble durch ein Parkhaus an der Rabinstraße, das im Erdgeschoss weitere Geschäfte aufnehmen wird. Oberbürgermeister Ashok Sridharan hatte Mitte April den zuvor beurkundeten Grundstückskaufvertrag zwischen der Stadt und der Urban Soul Development GmbH genehmigt.