GA gelistet

Bonn/Region. Der Valentinstag steht vor der Tür. Besonders für frisch Verliebte ist der Tag etwas ganz Besonderes. Hier sind einige Tipps wie man den Tag in Bonn und der Region mit dem Liebsten oder der Liebsten verbringen kann.

Von Nathalie Dreschke, 14.02.2018

Am 14. Februar ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Ob frisch verliebt, erstes Date oder bereits Vergeben, viele Pärchen möchten am Valentinstag etwas ganz besonderes erleben. Wir haben einige Dating-Tipps zusammengestellt, damit Verliebte in Bonn und der Region einen ganz besonderen Valentinstag erleben können.

1 Gemütlicher Brunch

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen, wie lässt sich der Valentinstag besser einleiten als mit einem gemütlichen Brunch zu zweit. Dabei bleibt nicht nur genügend Zeit zum Schlemmen, sondern auch um sich zu unterhalten und näher kennenzulernen. Diese Lokale in Bonn laden zum Brunchen ein.

2 Klassisches Date im Café

Sollte für ein ausgiebiges Frühstück keine Zeit sein: Eine heiße Tasse Schokolade mit Sahne oder ein Kaffee in gemütlicher Atmosphäre lädt ebenfalls zu ausführlichen Gesprächen und dem Austausch intensiver Blicke ein. Diese Cafés in Bonn laden zum gemütlichen Kaffeetrinken ein.

3 Escape Room

Diese Date-Idee sollten nur Paare umsetzen, die gerade nicht in einer Beziehungskrise stecken, ansonsten besteht die Gefahr, dass einer zurückgelassen wird. Im Escape Room "Fluchtgefahr" in Endenich können Paare und kleine Gruppen gemeinsam Rätsel lösen, Codes knacken und Geheimnisse auf den Grund gehen. Auch ein geplantes Doppeldate lässt sich in den Escape Rooms umsetzen, da sich zwei Räume als "Battle-Raum" buchen lassen.

Adresse: Endenicher Straße 282, 53121 Bonn

Tel.: 0228/52269834

4 Fifty Shades of Grey

Wer es etwas "heißer und wilder" möchte, kann im Woki den dritten Teil des erfolgreichen Kinofilms "Fifty Shades of Grey" anschauen. Dieser ist passend zum bevorstehenden Valentinstag am 8. Februar in den Kinos angelaufen. Das beliebteste Kino Deutschlands eignet sich für einen gemeinsamen Kinobesuch besonders, da es in den letzten Reihen Kuschelsitze gibt. Vielleicht ist das Liebesleben von Christian und Ana auch die Einleitung für eine gemeinsame Nacht...

Adresse: Bertha-von-Suttner-Platz 1-7, 53111 Bonn

Vorstellungszeiten: 15 Uhr, 17.45 Uhr, 20.30 Uhr, 23.15 Uhr

5 Romantischer Spaziergang

Auch im Februar lädt der Botanische Garten in Poppelsdorf zu einem romantischen Spaziergang ein. Von 10 bis 16 Uhr lassen sich dort die ersten Pflanzen bewundern. Alternativ lädt auch der Rhein zu einem Spaziergang ein. Händchen haltend im Dunkeln kommen selbst bei dem kalten Wetter Frühlingsgefühle auf.

6 Saunapark Siebengebirge

Diese Dating-Idee eignet sich eher für Paare als für ein erstes Date. Im Saunapark Siebengebirge kann gemeinsam entspannt werden. Ob in der Kräutersauna, der Waldsauna oder im Hallenbad. Der Saunapark bietet zahlreiche Alternativen an.

Adresse: Dollendorfer Str. 106-110, 53639 Königswinter-Oberpleis

Tel.: 02244/92170

7 Museumsbesuch

Ein Besuch im Museum mag nicht die klassische Idee für ein Date sein, kann allerdings auch sehr romantisch sein. Gebildet und kultiviert zu sein hinterlässt besonders bei Frauen Eindruck. Auf der Bonner Museumsmeile stehen fünf verschiedene Museen zur Wahl. Das Forschungsmuseum Koenig, das Haus der Geschichte, das Kunstmuseum Bonn, die Bundeskunsthalle und das Deutsche Museum Bonn. Besonders auf dem Dach der Bundeskunsthalle kann bei dem Ausblick über Bonn der ein oder andere Kuss ausgetauscht werden.

8 Schlittschuhfahren

Ob Profi oder blutiger Anfänger ein Date zum Schlittschuhfahren ist in beiden Fällen eine schöne Alternative. Entweder wird Hand in Hand über die Bahn gelaufen oder es wird gemeinsam über die Bahn geschlittert und sich gegenseitig gestützt. In der Eissporthalle in Troisdorf können auf 1800 Quadratmeter einige Runden gedreht werden.

Adresse: Uckendorfer Str. 135, 53844 Troisdorf

Tel.: 02241/42772

9 Wanderung und Ausflug zum Drachenfels

Sollte das Wetter mitspielen, kann der Spaziergang am Rhein auch ausgedehnt werden auf eine Wanderung im Siebengebirge. Die Ruine der Burg Drachenfels gilt als Sujet der Rheinromantik und eignet sich besonders für einen romantischen Ausflug. Wer nicht hochlaufen möchte, kann auch die Drachenfelsbahn nehmen, um den Ausblick ins Rheintal genießen zu können.

10 Romantisches Abendessen mit Ausblick

Der Klassiker aller Dates zum Schluss: Das romantische Abendessen. Das Marriott Hotel in Bonn bietet nicht nur die Möglichkeit bei einem Abendessen den Ausblick zu genießen, auf der Sky Bar kann auch gemeinsam ein Cocktail oder ein Bier getrunken werden.

Adresse: Platz der Vereinten Nationen 4, 53113 Bonn

Tel.: 0228/280500

11 "Barshippen" im Sausalitos

Zum Abschluss noch ein Tipp für alle Singles, die noch auf der Suche nach der großen Liebe sind: Im Sausalitos in Bonn findet Mittwochabend "Barshippen" statt. Das Lokal wirbt mit dem Spruch "alle 11cl verliebt sich ein Single über Barship". Durch den Welcomeshot wird die Stimmung aufgelockert und das Flirten kann beginnen.

Adresse: Am Hof 28, 53113 Bonn

An alle Pärchen: Schöne Stunden zu zweit und den Singles: Viel Spaß beim "Barshippen". Und an die Männer, die noch keine Blumen für die Liebste haben: In diesen Läden gibt es noch last minute Blumen zu kaufen.