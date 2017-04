Ein Spaziergang am Rhein, am Drachenfels oder an einem anderen Ort in Bonn ist immer und günstig zu haben.

Bonn/Region. Am Sonntag soll es bis zu 20 Grad warm werden - das muss genutzt werden. In Bonn und Region gibt es einiges zu erleben und zu entdecken.

Von Nadine Vogelsberg, 28.04.2017

Vom 29. April bis 1. Mai steht ein langes Wochenende ins Haus – dazu noch das gute Wetter: die perfekte Gelegenheit, etwas zu unternehmen. Vor allem am Sonntag können sich die Bonner auf Temperaturen bis zu 20 Grad freuen. Also nichts wie los: Das Wochenende bietet Partys, Opern, Lemuren und Rheinspaziergänge. Da fängt man besser gleich am Freitagabend an, um jedes Event mitzunehmen.

In der Nacht zum 1. Mai wieder werden zahlreiche Verliebte Maibäume vor dem Haus der Angebeteten errichten. Da dieses Jahr kein Schaltjahr ist, sind die Männer an der Reihe, die Freundin mit dem größten und am buntesten geschmückten Maibaum zu beglücken, gerne eigenhändig (aber mit Genehmigung des Försters) gefällt. Die Damen dagegen haben unzählige Partys in Bonn und der gesamten Region zum Tanz in den Mai zur Verfügung. Hier empfiehlt es sich, möglichst lange zu bleiben, um bei der Rückkehr mit wundgetanzten Füßen völlig überrascht einen Baum vor der Haustür zu finden. Beim Aufstellen will frau ja nicht stören. Zahlreiche Stellen bieten Maibäume zum Verkauf an, sei es bereits geschlagen oder zum selbst fällen.

Eine Übersicht über die besten Locations für jeden Tanz-Geschmack gibt es hier:

Tanz in den Mai Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten Das Damenkomitee St. Paulus veranstaltet zum 6. Mal den Tanz in den Mai. DJ Wolle (Norbert Aretz) legt im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten (Rheinaustraße unter der Kennedybrücke) auf. Neben einer Cocktailbar gibt es auch Snacks. Karten kosten im Vorverkauf 9,90 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.

Das Sofa Im Sofa (Maximilianstraße 8) wird ab 22 Uhr in den Mai getanzt, bis 23 Uhr ist der Eintritt frei, danach beträgt er 6 Euro. Musikalisch gibt es eine bunte Mischung der 80er, 90er, 00er sowie andere Partyklassier und Charts. Verantwortlich für die Musik ist Manu Pop (Flashback / Biskuithallen Party)

AfterJobParty Ab 20 Uhr wird im Ameron Hotel Königshof (Adenauerallee 9) in den Mai getanzt. Djs und verschiedene Life-Acts sorgen in verschiedenen Sälen und auf der Rheinterrasse für Stimmung.

Tanzhaus Bonn Der Tanz in den Mai beginnt im Tanzhaus Bonn (Gartenstraße 102) um 20.30 Uhr.

Klangstation Bad Godesberg Ab 22 Uhr präsentieren Patrick & Oli tanzbare Musik in der Klangstation Bad Godesberg (Moltkestraße 43). Nicht nur musikalisch, sondern auch visuell wird mittels Videoprojektoren Unterhaltung geboten.

Auf der Godesburg Auf der Godesburg (Auf dem Godesberg 5) steigt ab 21 Uhr eine Ü-30-Party.

Kasalla entert den Mai Ab 20 Uhr spielt Kasalla in der Rhein-Sieg-Halle in Siegburg. Das Kasalla-Konzert endet bereits vor Mitternacht, danach legt DJ Ronaldo auf, der auch schon ab 15 Uhr auf dem Vorplatz für Stimmung bei einer Party mit Bier und Grillgut sorgt. Einlass zum Konzert ist ab 17 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 27,50 Euro.

Meckenheim tanzt in den Mai Die Vereine Rot-Weiß-Merl e. V., die 1. Karnevalsgesellschaft Merl e. V. und die Merler Dorfgemeinschaft organisieren den Tanz in den Mai auf dem Dorfplatz. Los geht's um 17 Uhr zum Maiansingen am Merler Dom, danach wird mit DJ Mütze gefeiert.

Rheinbacher Tanz in den Mai Ab 22 Uhr kann zu Musik von DJ Jnom im Limoon Club (Vor dem Voigtstor 1) in den Mai getanzt werden. Der Eintritt ist frei, jedoch erst ab 21 Jahren gestattet. Die 40 Euro-Verzehrkarte gibt es für 30 Euro.

Wem eine Party mit DJ und Cocktailbar aber zu langweilig ist, kann durchaus etwas weiter in die Ferne schweifen, zu echten Maifeuern mit Hexen, die um besagtes Feuer tanzen. In Wernigerode gipfeln die Hexen vor dem Sturm auf das Tathaus. Auch in der Eifel finden Walpurgisnachtfeiern statt. Eine Hexennacht mit alten Bräuchen, Maifeuern und Musik aus der Mittelalterszene findet auf Burg Satzvey bei Mechernich statt. Wer nur ausdauernd genug feiert, kann dann gleich auf der Burg bleiben, denn tags darauf, am 1. Mai findet dort ein Hexenmarkt statt.

Sollten die Partys aber zu laut und die Feuer zu grell sein, bietet sich der Gang ins Theater oder die Oper. Im Opernhaus in Bonn wird am Sonntagabend Anatevka aufgeführt. In Siegburg wird Woyzeck auf die Studiobühne gebracht. Garantiert ohne Chartmusik und Grillwürste. Eine maibaumfreie Zone ist am Wochenende auch der Kölner Zoo. Aktuell freut man sich dort lieber über zwei neugeborene Lemure als über bunte Birken.

Egal ob Tanz in den Mai, Oper oder Zoo: das richtige Outfit muss her. Wer am 1. Mai shoppen gehen möchte, kann in die Niederlande fahren, denn dort ist der 1. Mai kein Feiertag und somit sind alle Geschäfte regulär geöffnet.

Auch die obligatorischen Staus laden am Wochenende zum Entschleunigen ein. Einfach mal ein paar Stunden auf der A61 im Auto sitzen und über den Sinn des Lebens nachdenken oder sich fragen, warum Pinguine keine Knie haben. Wer am Wochenende aber keine Lust auf Autofahrten und derart philosophische Fragen hat, kann ganz einfach in Bonn bleiben: Die Freibäder sind zwar noch nicht offen, doch die Hofgartenwiese und der Drachenfels stehen allzeit bereit. Auch die Bonner Museen sind an den Feiertagen geöffnet. Die Sonne lässt sich ebenfalls im Botanischen Garten (samstags geschlossen, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr offen), den Rheinauen, am alten Zoll oder einem Spaziergang am Rhein genießen.