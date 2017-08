Bonn. Zum zweiten Mal in sechs Jahren sollen Gutachter die Kosten ermitteln. Beim ersten Gutachten von 2011 wurden die Kosten für die Sanierung auf rund 200 Millionen Euro geschätzt.

Der Lack ist unweigerlich und sichtbar ab. Die Rede ist vom Bonner Stadthaus, das erst Ende der 1970er Jahre fertiggestellt und in Betrieb genommen wurde. Die Verwaltungstürme am Berliner Platz sind inzwischen an vielen Stellen marode und dringend sanierungsbedürftig. Vor einigen Jahren mussten sogar alle 3186, jeweils 52 Kilogramm schweren Glasscheiben der Fassade demontiert werden. Viele Scheiben hatten sich gelockert, einige waren bereits abgefallen.

Wurde einst der Abriss und Neubau des Stadthauses an anderer Stelle diskutiert, so läuft es jetzt anscheinend doch auf eine Grundsanierung des Gebäudes im Bestand hinaus. „In der Betrachtung der verschiedenen Varianten für die Zukunft des Stadthauses – Abriss/Neubau an gleicher Stelle, Neubau an anderer Stelle oder Gebäudesanierung – stellt sich für die Verwaltung momentan die Sanierung im Bestand als die vorzugswürdigste Option dar“, teilte Stefanie Zießnitz vom Presseamt dem GA auf Nachfrage mit.

Um für diese Variante zu belastbaren Aussagen zu kommen, beabsichtige die Verwaltung, zeitnah ein Beratungsunternehmen mit der Entwicklung einer Machbarkeitsstudie einschließlich aktueller Kostenannahmen zu beauftragen. Mit Ergebnissen sei voraussichtlich im Frühherbst zu rechnen. Eine endgültige Haltung der Stadt dazu gebe es indes noch nicht, es handele sich nur um eine vorläufige Einschätzung, ergänzte Stadtsprecherin Monika Hörig.

Ideen sind im Sande verlaufen

Dabei lag schon einmal ein Gutachten für die Sanierung des Stadthauses auf dem Tisch: 2011 hatte ein externer Gutachter den Sanierungsbedarf für das fast 40 Jahre alte Stadthaus ermittelt und die Kosten dafür auf rund 200 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kämen Kosten von 34 bis 42,5 Millionen Euro für eine Erweiterung. Die Idee damals: Der Randbereich entlang der Weyer- und Maxstraße sollte mit Anbauten ergänzt werden. Sie sollten als Ausweichplatz dienen, wenn die Türme nach und nach saniert werden, außerdem könnte sich dort Einzelhandel ansiedeln. Entsprechende Konzepte verschwanden angesichts der städtischen Haushaltslage schnell wieder in den Schubladen.

Einige Jahre zuvor war außerdem die Idee eines Investors im Sande verlaufen, das Stadthaus abzureißen, an anderer Stelle – etwa auf dem Gelände des ehemaligen Landesbehördenhauses an der B 9 – für 50 Millionen Euro neu zu bauen und an die Stadt zu vermieten. Am bisherigen Standort wollte er ein Büro- und Geschäftshaus errichten.

„Die Kostenannahmen des aus dem Jahr 2011 stammenden Gutachtens werden durch das jetzt zu beauftragende Beratungsunternehmen aktualisiert und plausibilisiert“, erklärte Hörig. So müsse beispielsweise der aktuelle Baukostenindex hochgerechnet und abgeschätzt werden, ob es hier gravierende Abweichungen gebe. „Ferner wird geprüft, ob beispielsweise neue gesetzliche, beziehungsweise bauliche Richtlinien signifikante Einflüsse auf die weitere Betrachtung der angedachten Stadthaussanierung haben könnten.“

Akute Sanierungsmaßnahmen

Ob dieses Mal etwas aus den Plänen wird, steht angesichts der Haushaltslage wohl in den Sternen. Unabhängig davon gehen Hörig zufolge unbedingt erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen weiter, wie die Sanierung von Brandschutzklappen, die Erneuerung von Luftwäschern oder Dachsanierungsarbeiten.

Zudem hat die Verwaltung inzwischen ein Planungsbüro beauftragt, Entwürfe zu erarbeiten, wie der bisherige Gang zwischen Bürgerdiensten und Stadthausfoyer geschlossen und diese Fläche dann den Bürgerdiensten zugeschlagen werden kann. Wie berichtet, haben sich viele Bürger über den engen Wartebereich in den Bürgerdiensten beklagt. „Die Entwurfsunterlagen werden zurzeit gemeinsam mit dem Planungsbüro weiter vertieft, beziehungsweise präzisiert und anschließend den politischen Gremien zum Beschluss vorgelegt“, sagte Hörig.

Renoviert worden ist inzwischen der Informationsstand im Stadthausfoyer. Weil in jüngster Vergangenheit Mitarbeiter dort mehrmals von aggressiven Besuchern angegriffen worden sind, soll der Infostand mit Glasscheiben als Schutz eingehaust werden. Die Scheiben würden in Kürze installiert, so Hörig.