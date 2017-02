Die Bonner Freibäder öffnen dieses Jahr am 25. Mai ihre Pforten.

Bonn. 123 Tage sollen im Sommer die Bonner Freibäder geöffnet haben. Wie die Stadt mitteilte, startet die Freibadsaison am Donnerstag, 25. Mai, und endet am Sonntag, 3. September.

Von ga, 08.02.2017

Darüber informiert die Verwaltung in einer Mitteilungsvorlage den Sportausschuss, der diesen Donnerstag tagt. Die Öffnungszeiten aller Freibäder bleiben laut Stadt gegenüber dem Vorjahr unverändert: montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr ist nur das Schwimmerbecken geöffnet, von 10 bis 20 Uhr sind alle Becken offen; samstags, sonn- und feiertags sind von 11 bis 20 Uhr alle Becken nutzbar.

Wegen des guten Wetters war es vergangenes Jahr möglich, die Freibadsaison über den 30. August hinaus bis in den September hinein zu verlängern. Allerdings blieben dafür die Hallenbäder geschlossen, was mit Einschränkungen für den Schul- und Vereinssport verbunden war.

Sollte es das Wetter auch in diesem Jahr gut mit den Freunden des Badespaß meinen, will die Sportverwaltung über den 3. September hinaus das Freibad am Hardtbergbad offen lassen und gleichzeitig den Betrieb des Hallenbads aufnehmen. Dadurch werde insbesondere der Schul- und Vereinssport ohne Einschränkungen stattfinden können. Für die Verlängerung des Betriebs weiterer Freibäder bei gleichzeitiger Öffnung der Hallenbäder wäre zusätzliches Personal erforderlich.