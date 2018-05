Rhein in Flammen 2018

Bonn. Bonn ist im Rhein-in-Flammen-Fieber: Heute Abend steht das große Feuerwerk an. Vorher sorgen Bühnen-Acts für Stimmung. ga-bonn.de ist vor Ort und berichtet aus der Rheinaue.

Von Stefan Knopp, 05.05.2018

18 Uhr. Immer mehr Menschen strömen in die Rheinauen. Riesenrad, Autoscooter, Ghost Ride und die anderen Fahrgeschäfte haben guten Zulauf, auf der Wiese am See wird fleißig gegrillt und auf Decken gechillt. Das Bühnenprogramm ist in vollem Gange, Sir Williams präsentiert auf der Hauptbühne Robin-Williams-Coversongs.

Auch die Vorbereitungen für das Feuerwerk laufen auf Hochtouren. "Around the world" lautet das Motto, und dafür wird zuerst eine leuchtende Weltkugel im Nachthimmel zu sehen sein. Insgesamt 25000 Schuss werden laut Feuerwerkerin Brigitte Alef abgefeuert. Besondere Herausforderung: "Wir wollen, dass die Leute sehen, dass es immer um einen anderen Kontinent geht." Man wird Länderflaggen, asiatische Motivbomben, in den 20 Minuten einen großen Regenbogen und mehr zu sehen bekommen. Die Spannung steigt! In diesem Sinne: Gut Schuss!

16 Uhr. Es wirkt wie die Ruhe vor dem Sturm: Der Betrieb bei Rhein in Flammen hält sich in Grenzen, zwischen Bierbuden und Fahrgeschäften herrscht ganz entspannte Atmosphäre bei Hochglanzwetter auf den Rheinauen-Wiesen.

Das wird sich bald ändern, denn die großen Bühnen-Acts stehen ja noch an, darunter Brings und die Domstürmer. Und dann das große musiksynchrone Höhenfeuerwerk unter dem Motto "Around the world - die ganze Welt zu Gast".