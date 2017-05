Fantasy Event als zweite Heimat für Cosplayer

Bonn. Bonn ist erstmals Schauplatz der MagicCon, einer neuen Fantasy und Mystery Convention. Von Freitag bis Sonntag gehört das Maritim Hotel Kriegern, Elfen und Zauberern.

Von Stefan Knopp, 12.05.2017

Die ersten Besucher standen schon um acht Uhr im Maritim Hotel an, um noch ein Ticket für die MagicCon an der Tageskasse zu ergattern. Im Lauf des Vormittags füllte sich das Foyer immer mehr: Die meisten Fantasyfreunde hatten sich online vorangemeldet. Mitunter legen sie weite Wege zurück, auch aus Frankreich und England: Sie alle wollen heute und am Wochenende ihre Leidenschaft für Fantasy ausleben und ihre Stars aus Film und Fernsehen sehen.

Die Veranstaltung, die bis zu 5.000 Personen fasst, firmiert zum ersten Mal unter diesem Namen, ist aber nicht neu: Ursprünglich hieß das Ganze RingCon mit Bezug auf "Der Herr der Ringe", später kam passend zur Filmreihe die HobbitCon dazu. Jetzt hat die FedCon GmbH als Betreiber die ganze Fantasysparte unter dem Oberbegriff MagicCon zusammen gelegt.

Am Konzept ändert sich nichts: Es gibt Workshops, Bühnenprogramm mit Stars, Partys mit Kostümwettbewerb und thematisch passende Verkaufsstände. Gerade für die langjährigen Con-Besucher ist aber auch etwas anderes wichtig: "Man trifft viele bekannte Gesichter", sagt Lena, die unter anderem als Zauberer Saruman herumläuft. Sie sagt: "Das ist ein bisschen wie nach Hause kommen."Die MagicCon im Maritim Hotel öffnet am Samstag und Sonntag um 9 Uhr und geht heute und morgen bis in die Nacht. Am Sonntag endet die Veranstaltung mit der Closing Ceremony ab 16.15 Uhr.

Weitere Informationen auf www.magiccon.de. (ga)