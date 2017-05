Jugend in Bonn wird getestet

Bonn. Im Rahmen einer Studie werden Motorik und Fitness der Bonner Jugend untersucht. Die Tests laufen noch bis Donnerstag im Haus Müllestumpe.

Von Dennis Sennekamp, 01.05.2017

Egal ob talentierter Fußballernachwuchs, junge Balletttänzerinnen oder sportlich nur wenig interessierte Computernerds - mit einer Übung tun sie sich alle schwer. Die Rede ist von einem drei Zentimeter breiten und gut zweieinhalb Meter langen Holzbalken, auf dem es einmal vorwärts hin und rückwärts wieder zurück zu balancieren gilt. Vor allem auf dem Weg zurück scheitert fast jeder, die meisten verlieren gleich mehrmals das Gleichgewicht.

Der Schwebebalken im Wohnzimmerformat ist Teil der vom Bund geförderten Motorik-Modul-Studie der Universität Karlsruhe und dem Robert-Koch-Institut, bei der untersucht wird, wie sportlich aktiv und motorisch leistungsfähig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in ganz Deutschland sind. Seit Montag legt das studentische Forscherteam einen Zwischenstopp im Haus Müllestumpe ein und testet noch bis Donnerstag, wie fit die Bonner Jugend ist.

Zwanzig Teilnehmer stellten sich bereits am ersten Tag den kniffligen körperlichen Aufgaben, die von den Sportstudenten vorbereitet worden waren. "Los geht es mit einem Fragenkatalog, bei dem die Teilnehmer Fragen zu ihrem Sportverhalten außerhalb der Schule beantworten müssen", erklären die Jana Seifermann und Maximillian Müller von der Universität Karlsruhe. "Dann wird der Körper vermessen, das heißt Fett- und Muskelmasse in der Körperzusammensetzung, genau so wie Gewicht und Körpergröße." Im Anschluss wartet ein anderthalbstündiger Parcours auf die Kinder und Jugendlichen, bei dem Koordination, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Kraft und Ausdauer getestet wird.

Zu den Übungen gehören zum Beispiel Liegestütze, ein Fahrradergometer, ein Reaktionstest am Computer oder der berüchtigte Holzbalken. "Die meisten der Teilnehmer scheitern bei dieser Übung, weil sie sich nicht richtig konzentrieren können", sagte Student Paul Michan, der das Projekt begleitet. "Woher dieser Mangel an Konzentrationsfähigkeit kommt, lässt sich aber nur schwer sagen." Elektronische Medien könnten dabei aber eine Rolle spielen, so die Forscher. Unter den Teilnehmern im Haus Müllestumpe war am Montag auch der 14-jährige Maurice Tilking. Er hat schon an anderen Studien teilgenommen, fährt gerne Skateboard und war lange in einem Fußballverein.

"Die Liegestütze haben mich am meisten gefordert", sagte er nach dem Test. "Aber die Übungen machen mir trotz der Anstrengung viel Spaß." Insgesamt 50 Teilnehmer haben sich in Bonn vorab für die Studie angemeldet. In ganz Deutschland liegt die Zahl bei etwa 5000, wobei die sportlichen Leistungen der Bonner Jugend laut den Studenten dem Durchschnitt entsprechen. Am Motorik-Modul können nur Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene teilnehmen, die vom Robert Koch-Institut eine entsprechende Einladung erhalten haben.

Dabei handelt es sich sowohl um Teilnehmende, die bereits bei den vorherigen Untersuchungen mit dabei waren, als auch um neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen vier und 17 Jahren. Die anonymisierten Ergebnisse fließen in eine 2003 gestartete Langzeitstudie ein.