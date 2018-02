Warnung vor Glätte

26.02.2018 Offenbach. Die Temperaturen sind in der Nacht zu Montag in Bonn und der Region noch einmal deutlich gefallen. Es gibt eine Warnung vor Glatteis. Die kältesten Tage kommen aber noch.

Es war die kälteste Nacht des Jahres in NRW. In Lippstadt-Bökenförde wurden in der Nacht zu Montag minus 12,5 Grad gemessen. Auch in Bonn und der Region war es bei Temperaturen von um die minus zehn Grad frostig kalt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die letzte Februarwoche weiterhin eine klirrende Kälte.

Für den Montagmorgen hatte der Wetterdienst sogar eine Glättewarnung für Bonn und den Rhein-Sieg-Kreis herausgegeben. Tagsüber bleibt es rund um Bonn bei Minusgraden frostig kalt. In der Nacht zu Dienstag kann die Temperatur ebenfalls auf minus zehn Grad fallen. Auch am Tag steigt das Thermometer in den kommenden Tagen nicht über den Gefriepunkt.

Grund für die Kältewelle ist eine starke Strömung aus Nord und Nordost, die bitterkalte Luft aus Finnland, Schweden und Russland nach Deutschland bringt - dort wurden schon am Mittwochvormittag Temperaturen zwischen minus zehn und minus 20 Grad gemessen.

Väterchen Frost in Bonn und der Region Foto: Kira Hambach (Facebook)

Foto: Johannes Dominik Weber (Facebook)

Foto: Astrid Hildgers Der Blick von der Kölnstraße Richtung Alfter (Handyfoto).

Foto: Usta Yüksek Hersel

Foto: Tobias Habich (Facebook) Siegburg

Foto: Tobias Habich (Facebook) Siegburg

Foto: Sophie Lieb (Facebook)

Foto: Heike Güth

Foto: Michael Neffgen (per Email)

Foto: Juliane Paluch (Facebook) Ahr

Foto: Kathrin Röhrig Die Wintersonne über den vereisten Feldern.

Foto: SaSa Sati (Facebook) Kennedybrücke

Foto: Ralph Brinkmann Beuel

Foto: Melanie Strüder Blick vom Schloss Drachenburg

Foto: Layla Lark (Facebook) Bad Godesberg-Rüngsdorf

Foto: Stefan Veit (Facebook) Düne im Tannenbusch

Foto: Johannes Küper (Facebook) Mayschoß

Foto: Mathias Forster Königswinter-Thomasberg

Foto: Claudia Schade Eine symmetrisch gefrorene Pfütze im Kottenforst.

Foto: Heike Güth

Foto: Karsten Kliche Sonnenuntergang in Hilberath.

Foto: Johannes Küper (Facebook) Mayschoß

Foto: Heike Güth

Foto: Abdulrahman Meawad (Facebook)

Foto: Adelheid Trocha (Facebook) Grafschaft-Ringen

Foto: Johannes Küper (Facebook) Altenahr

Foto: Sascha Schorn (Facebook) Ein gefrorener Wasserfall in Unkel (Landkreis Neuwied).

Foto: Bärbel Schülzchen (Facebook) Windhagen

Foto: Uwe Klaffke (Facebook) Bruchhausen (Neuwied)

Mindestens bis Donnerstag bleibt es laut DWD frostig. Manche Modelle gehen sogar von einer noch längeren Kälteperiode aus. Denn die derzeitige Wetterlage über Europa sei vergleichsweise stabil, erklärte der Wetterkundler. 2013 habe es ein vergleichbares Phänomen gegeben - mit der Folge, dass es bis in den März hinein in Deutschland frostig kalt blieb.

Ein Lichtblick bei all der Kälte: In Bonn und der Region bleibt es zumeist sonnig.

Die aktuellen Wetteraussichten gibt es unter www.ga-bonn.de/wetter (dpa/ga)