Wahl zum Studierendenparlament

Bonn. Nur 14 Prozent aller Studenten beteiligte sich in diesem Jahr an der AStA-Wahl. Die parallel stattfindende Urabstimmung über das Kulturticket ergibt eine eindeutige Mehrheit für dessen Einführung. Verbindlich ist das Ergebnis wegen der geringen Beteiligung allerdings nicht.

20.01.2019

Zur Urabstimmung über ein geplantes Kulturticket positionieren sich die Bonner Studenten eindeutig: Eine Mehrheit von 4 610 zu 602 stimmten im Zuge der Wahl für das Studierendenparlaments dafür, künftig den Semesterbeitrag um drei Euro zu erhöhen, um damit vergünstigt an Karten für Veranstaltungen in den Bonner Theatern zu kommen. Die Wahl für das Studierendenparlament endete am vergangenen Donnerstag.

Mit einer App sollen die Eintrittskarten an den Abendkasse reserviert und für drei Euro erworben werden können. Kooperationspartner dieser Kulturtickets sind unter anderem das Theater Bonn, das Junge Theater Bonn, das Pantheon, der Contra-Kreis, das Euro Theater Central, das Theater Marabu, das Haus der Springmaus und das Theater im Ballsaal. Wann und ob das Ticket eingeführt wird, ist allerdings noch völlig offen. Denn aufgrund der Wahlbeteiligung von unter 20 Prozent ist die Urabstimmung nicht verbindlich.

Bei den Wahlen für das Studierendenparlament erhielt die Grüne Hochschulgruppe als Wahlsieger zwölf Sitze, gefolgt von der Juso-Hochschulgruppe mit zehn Sitzen. Die Liberale Hochschulgruppe kommt auf acht Sitze, der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS) auf insgesamt sieben Sitze, die Linke Hochschulgruppe (SDS) und die Liste undogmatischer Studenten (LUST) jeweils auf drei Sitze.

Von den inzwischen 38 369 wahlberechtigten Studierenden in Bonn gaben bei dieser Wahl für das 41. Studierendenparlament lediglich 5 631 ihre Stimme ab. Damit liegt die Wahlbeteiligung von 14,6 Prozent nur knapp über der von 2018 (13,1 Prozent).