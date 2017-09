Bonn. Die Grüne sind in Bonn stärker als im Bund. Die AfD liegt nur auf Platz sechs. So ist die Verteilung der Zweitstimmen in Bonn.

Sie ist zwar stärkste Kraft, aber die Verluste sind hoch: Die CDU hat in Bonn mit 29,8 Prozent die meisten Zweitstimmen geholt. Allerdings liegt sie damit deutlich unter dem Bundesergebnis der Christdemokraten – und fährt in Bonn mit rund 6,5 Prozentpunkten den stärksten Verlust im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 ein, als sie 36,3 Prozent erzielt hatte. Zur Landtagswahl in diesem Jahr hatte sich dieser Abwärtstrend schon angedeutet. Da landete die Bonner CDU bei 31 Prozent.

Die Sozialdemokraten verloren ähnlich stark und büßten im Vergleich zur Wahl 2013 rund 5,8 Prozentpunkte ein. Mit 20,1 Prozent der Zweitstimmen liegen sie leicht über dem Bundesergebnis und bleiben auch in Bonn die zweitstärkste Partei. Sowohl bei der Bundestagswahl 2013 als auch bei der letzten Landtagswahl, als die SPD beide Direktmandate an die CDU verlor, war sie bei den Zweitstimmen auf rund 25 Prozent gekommen.

Gewinnerin des Wahlsonntags ist in Bonn die FDP. Nicht nur, dass sie mit 15,7 Prozent weit über dem Bundesergebnis der Partei liegt, sie hat außerdem mit Abstand am stärksten zugelegt: ein Plus von etwa 7,4 Prozentpunkten im Vergleich zu 2013. Bei der Landtagswahl im Frühjahr holte die FDP 16 Prozent.

Auch die Grünen machen ihren Parteifreunden bundesweit vor, wie es geht: Mit 14 Prozent der Zweitstimmen sind sie weit besser als im Bund und halten ihr Ergebnis von 2013. Damit liegen sie über ihrem Resultat der Landtagswahl von damals 11 Prozent.

Die Linke kommt in Bonn mit 9,6 Prozent auf einen ähnlichen Wert wie im Bundesschnitt und verbessert sich damit um etwa 3 Prozentpunkte – sowohl im Vergleich zur Bundestagswahl 2013 als auch zur letzten Landtagswahl.

Für die AfD ist Bonn kein einfaches Pflaster: Sie ist mit 7,1 Prozent der Zweitstimmen weit vom Bundesergebnis der Partei entfernt und wird nur sechststärkste Kraft in der Stadt. Sie legt im Vergleich zu 2013 um etwa 3 Prozentpunkte zu. Bei der Landtagswahl hatte die AfD 5,5 Prozent erreicht.