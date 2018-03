Die Öffnungszeiten der Ausstellung

30.03.2018

Geöffnet ist die Ausstellung in der Newtonstraße 1 ab 3. April jeweils montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr, freitags von 15 bis 21 Uhr sowie samstags und sonntags von 12 bis 18 Uhr. Außerdem können für die Wochentage Termine nach Vereinbarung unter 01 52/54 28 73 82 oder giesler@efkbonn.de für für die Zeit von 8 bis 15 Uhr gemacht werden. Am 21. April wird Alexander Schick selbst vor Ort sein und bietet um 12 und 15.30 Uhr zwei Führungen an. Danach hält er um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema. Die Ausstellung wird durch Spenden finanziert, der Eintritt auch zu den Vorträgen ist frei.

www.efkbonn.de/reservieren und www.bibelausstellung.de